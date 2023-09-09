В Тюмени началось голосование за новый состав гордумы

10 сентября 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Голосование продлится с 08:00 до 20:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени 10 сентября стартовало голосование за новый состав городской думы. Жителям предстоит выбрать депутатов из 120 заявившихся кандидатов, а также проголосовать за одну из семи политических партий. 10 сентября в Тюмени проходят выборы в городскую думу. Всего будет избрано 26 депутатов по одномандатным избирательным округам и 10 по партийным спискам. В бюллетене тюменцам предстоит проголосовать за одну из семи партий: «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия — За правду», «Единая Россия», КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР. Это на две партии больше, чем на выборах в 2018 году. Второй бюллетень со списком кандидатов каждый избиратель получит в соответствии с одномандатным округом. До выборов было допущено более 120 кандидатов. На избирательных участках, которые открыты с 08:00 до 20:00, будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты Тюменской области, политических партий и кандидатов-одномандатников. Дума будет избрана на пять лет, депутаты должны собраться на первое заседание уже в конце сентября: получить удостоверения и избрать председателя.

В Тюмени 10 сентября стартовало голосование за новый состав городской думы. Жителям предстоит выбрать депутатов из 120 заявившихся кандидатов, а также проголосовать за одну из семи политических партий. 10 сентября в Тюмени проходят выборы в городскую думу. Всего будет избрано 26 депутатов по одномандатным избирательным округам и 10 по партийным спискам. В бюллетене тюменцам предстоит проголосовать за одну из семи партий: «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия — За правду», «Единая Россия», КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР. Это на две партии больше, чем на выборах в 2018 году. Второй бюллетень со списком кандидатов каждый избиратель получит в соответствии с одномандатным округом. До выборов было допущено более 120 кандидатов. На избирательных участках, которые открыты с 08:00 до 20:00, будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты Тюменской области, политических партий и кандидатов-одномандатников. Дума будет избрана на пять лет, депутаты должны собраться на первое заседание уже в конце сентября: получить удостоверения и избрать председателя.