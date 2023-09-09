В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) молодой водитель не справился с управлением автомобилем на затяжном повороте. Машина опрокинулась в кювет. По информации областного управления ГИБДД, тюменец вылетел из авто и погиб.
«На 23-м километре автодороги Нижняя Тавда — Картымская сегодня утром в кювет опрокинулась LADA „Приора“. Предварительно, 23-летний водитель не справился с управлением автомобилем на затяжном повороте, его выбросило из машины. Водитель погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Сотрудники ГИБДД в автомобиле обнаружили пустую бутылку из-под алкоголя. Предположительно, водитель также не был пристегнут ремнем безопасности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее в Тюменской области в ДТП пострадал 14-летний подросток. Юноша не справился с управлением питбайком, который накануне ему подарили родители.
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