09 сентября 2023
08 сентября 2023

Водитель из Тюменской области погиб, вылетев из авто на повороте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , спецтранспорт, скорая медицинская помощь
Тюменец не справился с управлением автомобилем на затяжном повороте Фото:

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) молодой водитель не справился с управлением автомобилем на затяжном повороте. Машина опрокинулась в кювет. По информации областного управления ГИБДД, тюменец вылетел из авто и погиб.

«На 23-м километре автодороги Нижняя Тавда — Картымская сегодня утром в кювет опрокинулась LADA „Приора“. Предварительно, 23-летний водитель не справился с управлением автомобилем на затяжном повороте, его выбросило из машины. Водитель погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГИБДД в автомобиле обнаружили пустую бутылку из-под алкоголя. Предположительно, водитель также не был пристегнут ремнем безопасности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в Тюменской области в ДТП пострадал 14-летний подросток. Юноша не справился с управлением питбайком, который накануне ему подарили родители.

Автомобиль вылетел в кювет
Автомобиль вылетел в кювет

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В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) молодой водитель не справился с управлением автомобилем на затяжном повороте. Машина опрокинулась в кювет. По информации областного управления ГИБДД, тюменец вылетел из авто и погиб. «На 23-м километре автодороги Нижняя Тавда — Картымская сегодня утром в кювет опрокинулась LADA „Приора“. Предварительно, 23-летний водитель не справился с управлением автомобилем на затяжном повороте, его выбросило из машины. Водитель погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД в автомобиле обнаружили пустую бутылку из-под алкоголя. Предположительно, водитель также не был пристегнут ремнем безопасности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Ранее в Тюменской области в ДТП пострадал 14-летний подросток. Юноша не справился с управлением питбайком, который накануне ему подарили родители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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