10 сентября 2023

Единая Россия занимает лидирующие позиции на выборах в гордуму Тюмени. Инфографика

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Пресс-конференция в региональном отделении ЕР. Курган, единая россия, ер, едро
За партию «Единая Россия» проголосовали 47,25% избирателей Фото:
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Выборы-2023

На выборах в городскую думу Тюмени партия «Единая Россия» набрала 47,25% голосов избирателей. На данный момент обработано 1,86% бюллетеней. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы».

«Обработано 1,86% голосов. За партию „Единая Россия“ проголосовали 47,25% избирателей. За ЛДПР — 12,9%. Справедливая Россия набрала 8,24% голосов» — сообщается на портале.

Жители Тюмени выбирали жители депутатов городской думы 10 сентября. Также в этот день в регионе избиратели проголосовали за губернатора Тюменской области.

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На выборах в городскую думу Тюмени партия «Единая Россия» набрала 47,25% голосов избирателей. На данный момент обработано 1,86% бюллетеней. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы». «Обработано 1,86% голосов. За партию „Единая Россия“ проголосовали 47,25% избирателей. За ЛДПР — 12,9%. Справедливая Россия набрала 8,24% голосов» — сообщается на портале. Жители Тюмени выбирали жители депутатов городской думы 10 сентября. Также в этот день в регионе избиратели проголосовали за губернатора Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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