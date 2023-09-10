За партию «Единая Россия» проголосовали 47,25% избирателей
новость из сюжетаВыборы-2023
На выборах в городскую думу Тюмени партия «Единая Россия» набрала 47,25% голосов избирателей. На данный момент обработано 1,86% бюллетеней. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы».
«Обработано 1,86% голосов. За партию „Единая Россия“ проголосовали 47,25% избирателей. За ЛДПР — 12,9%. Справедливая Россия набрала 8,24% голосов» — сообщается на портале.
Жители Тюмени выбирали жители депутатов городской думы 10 сентября. Также в этот день в регионе избиратели проголосовали за губернатора Тюменской области.
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