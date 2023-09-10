В районе ЯНАО лайка покусала годовалую девочку

11 сентября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Девочка, пострадавшая от укусов лайки, проходит лечение в поликлинике в Аксарке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Приуральском районе ЯНАО, лайка, живущая в семье тундровиков, покусала годовалую девочку. Ребенка эвакуировали из тундры вертолетом санавиации, сообщает информационное агентство «Приуралье». «Малышку 2022 года рождения с укусами эвакуировали из тундры в больницу. Как сообщили в ЕДДС, на вертолете ее доставили в больницу Салехарда, где ей оказали первую медпомощь, после чего отправили на лечение в поликлинику Аксарки», — сообщают журналисты ИА «Приуралье» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По их сведениям, лайка, покусавшая девочку, принадлежит семье ребенка. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного департамента здравоохранения, чтобы узнать о состоянии здоровья ребенка. Ответ ожидается.

В Приуральском районе ЯНАО, лайка, живущая в семье тундровиков, покусала годовалую девочку. Ребенка эвакуировали из тундры вертолетом санавиации, сообщает информационное агентство «Приуралье». «Малышку 2022 года рождения с укусами эвакуировали из тундры в больницу. Как сообщили в ЕДДС, на вертолете ее доставили в больницу Салехарда, где ей оказали первую медпомощь, после чего отправили на лечение в поликлинику Аксарки», — сообщают журналисты ИА «Приуралье» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По их сведениям, лайка, покусавшая девочку, принадлежит семье ребенка. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного департамента здравоохранения, чтобы узнать о состоянии здоровья ребенка. Ответ ожидается.