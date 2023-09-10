10 сентября 2023

В районе ЯНАО лайка покусала годовалую девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь, скорая помощь
Девочка, пострадавшая от укусов лайки, проходит лечение в поликлинике в Аксарке Фото:

В Приуральском районе ЯНАО, лайка, живущая в семье тундровиков, покусала годовалую девочку. Ребенка эвакуировали из тундры вертолетом санавиации, сообщает информационное агентство «Приуралье».

«Малышку 2022 года рождения с укусами эвакуировали из тундры в больницу. Как сообщили в ЕДДС, на вертолете ее доставили в больницу Салехарда, где ей оказали первую медпомощь, после чего отправили на лечение в поликлинику Аксарки», — сообщают журналисты ИА «Приуралье» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По их сведениям, лайка, покусавшая девочку, принадлежит семье ребенка.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного департамента здравоохранения, чтобы узнать о состоянии здоровья ребенка. Ответ ожидается.

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В Приуральском районе ЯНАО, лайка, живущая в семье тундровиков, покусала годовалую девочку. Ребенка эвакуировали из тундры вертолетом санавиации, сообщает информационное агентство «Приуралье». «Малышку 2022 года рождения с укусами эвакуировали из тундры в больницу. Как сообщили в ЕДДС, на вертолете ее доставили в больницу Салехарда, где ей оказали первую медпомощь, после чего отправили на лечение в поликлинику Аксарки», — сообщают журналисты ИА «Приуралье» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По их сведениям, лайка, покусавшая девочку, принадлежит семье ребенка. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного департамента здравоохранения, чтобы узнать о состоянии здоровья ребенка. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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