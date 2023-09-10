В районе ЯНАО лайка покусала годовалую девочку

В Приуральском районе ЯНАО, лайка, живущая в семье тундровиков, покусала годовалую девочку. Ребенка эвакуировали из тундры вертолетом санавиации, сообщает информационное агентство «Приуралье».
«Малышку 2022 года рождения с укусами эвакуировали из тундры в больницу. Как сообщили в ЕДДС, на вертолете ее доставили в больницу Салехарда, где ей оказали первую медпомощь, после чего отправили на лечение в поликлинику Аксарки», — сообщают журналисты ИА «Приуралье» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По их сведениям, лайка, покусавшая девочку, принадлежит семье ребенка.
Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного департамента здравоохранения, чтобы узнать о состоянии здоровья ребенка. Ответ ожидается.
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