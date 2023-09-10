Мэрия в ЯНАО набирает десятки управленцев в кадровый резерв

11 сентября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Мэрия Лабытнанги формирует кадровый резерв на десятки вакансий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) мэрия открыла шестьдесят вакансий на включение в кадровый резерв. Управленцы нужны на должности заведующих секторов, главных и ведущих специалистов, сообщается на портале «Госслужба». «Открыто 60 вакансий для включения в резерв. Прием документов проходит с 11 сентября по 2 октября. Вакансии открыты для занятия должностей заведующих секторами, а также главных специалистов и ведущих специалистов», — сообщается на платформе «Госслужба». Заработная плата варьируется для ведущих специалистов от 43 420 до 70 270 рублей, для главных специалистов от 50 670 до 80 990 рублей, для заведующих секторами от 54 980 до 87 370 рублей. Соискатель должен иметь высшее образование не ниже бакалавра, требование к стажу не предъявляются. Ранее URA.RU рассказало, что в Муравленко был объявлен конкурс на включение в кадровый резерв. Прием документов продолжается до 19 сентября.

В Лабытнанги (ЯНАО) мэрия открыла шестьдесят вакансий на включение в кадровый резерв. Управленцы нужны на должности заведующих секторов, главных и ведущих специалистов, сообщается на портале «Госслужба». «Открыто 60 вакансий для включения в резерв. Прием документов проходит с 11 сентября по 2 октября. Вакансии открыты для занятия должностей заведующих секторами, а также главных специалистов и ведущих специалистов», — сообщается на платформе «Госслужба». Заработная плата варьируется для ведущих специалистов от 43 420 до 70 270 рублей, для главных специалистов от 50 670 до 80 990 рублей, для заведующих секторами от 54 980 до 87 370 рублей. Соискатель должен иметь высшее образование не ниже бакалавра, требование к стажу не предъявляются. Ранее URA.RU рассказало, что в Муравленко был объявлен конкурс на включение в кадровый резерв. Прием документов продолжается до 19 сентября.