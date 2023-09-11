«Новые люди» Тюмени поплатились за скандалы в день голосования

«Новым людям» не дали пройти пятипроцентный барьер в думу Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU

«Новые люди» Тюмени не смогли преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в гордуму из-за конфликта с тюменским внутриполитическим блоком. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики.

«Ставка регионального руководителя Осатюка на то, чтобы раздуть скандал на нарушениях в ЕДГ и заработать на этом политические очки, провалилась. Партия в регионе только усугубила свое положение после ареста кандидата Манукяна и еще больше убедила всех в своей несистемности», — поделился собеседник агентства.

В ночь, когда подсчитывались голоса, секретарь реготделения Владислав Осатюк объехал несколько судов, где требовал встретиться с секретарями для подачи им заявлений о нарушениях на избирательных участках. Telegram-канал партии в онлайн-режиме публиковал нарушения, которые происходили на избирательных участках, что также вызвало аллергию у властей.

По данным URA.RU, натянутые отношения «Новых людей» с тюменским внутриполитическим блоком начались с момента закрытия штабов Навального (признаны экстремистской организацией, иноагентами, запрещены и ликвидированы на территории России). Тогда, по словам источников, лидер реготделения дал возможность бывшим навальнистам работать под брендом партии, что вызвало вопросы не только в Желтом доме, но и у силовиков.

Агентство направило запрос в реготделение партии. Ответ на него ожидается.