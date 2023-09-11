11 сентября 2023

Жители тюменской области останутся без бесплатных ТВ и радио. Фото

РТРС предупредила жителей Тюменской области о возможных перерывах вещания
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, телевышка, телебашня, телецентр
Перебои вещания будут связаны с профилактическими работами телерадиосети Фото:

Жители Тюменской области временно станутся без бесплатных теле- и радиопередач. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«В Тюменской области планируются кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания с 14 по 28 сентября. На объектах телерадиосети РТРС проведут плановые профилактические работы», — говорится в сообщении.

К сообщению так же приложено фото графика технических работ и перерывов вещания. Сообщается, что с этой же информацией можно ознакомиться на сайте смотрицифру.рф и в мобильном приложении «Телегид».

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Жители Тюменской области временно станутся без бесплатных теле- и радиопередач. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В Тюменской области планируются кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания с 14 по 28 сентября. На объектах телерадиосети РТРС проведут плановые профилактические работы», — говорится в сообщении. К сообщению так же приложено фото графика технических работ и перерывов вещания. Сообщается, что с этой же информацией можно ознакомиться на сайте смотрицифру.рф и в мобильном приложении «Телегид».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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