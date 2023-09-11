Жители тюменской области останутся без бесплатных ТВ и радио. Фото

РТРС предупредила жителей Тюменской области о возможных перерывах вещания

12 сентября 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Перебои вещания будут связаны с профилактическими работами телерадиосети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюменской области временно станутся без бесплатных теле- и радиопередач. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В Тюменской области планируются кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания с 14 по 28 сентября. На объектах телерадиосети РТРС проведут плановые профилактические работы», — говорится в сообщении. К сообщению так же приложено фото графика технических работ и перерывов вещания. Сообщается, что с этой же информацией можно ознакомиться на сайте смотрицифру.рф и в мобильном приложении «Телегид». Фото — информационный центр правительства Тюменской области, https://t.me/operativnyishtabtyumen

Жители Тюменской области временно станутся без бесплатных теле- и радиопередач. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В Тюменской области планируются кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания с 14 по 28 сентября. На объектах телерадиосети РТРС проведут плановые профилактические работы», — говорится в сообщении. К сообщению так же приложено фото графика технических работ и перерывов вещания. Сообщается, что с этой же информацией можно ознакомиться на сайте смотрицифру.рф и в мобильном приложении «Телегид».