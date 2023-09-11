Перебои вещания будут связаны с профилактическими работами телерадиосети
Жители Тюменской области временно станутся без бесплатных теле- и радиопередач. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«В Тюменской области планируются кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания с 14 по 28 сентября. На объектах телерадиосети РТРС проведут плановые профилактические работы», — говорится в сообщении.
К сообщению так же приложено фото графика технических работ и перерывов вещания. Сообщается, что с этой же информацией можно ознакомиться на сайте смотрицифру.рф и в мобильном приложении «Телегид».
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