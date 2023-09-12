В Тюмени погибла известная журналистка

Тюменская журналистка Ольга Саблукова погибла, выпав из окна многоэтажки
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Екатеринбург, многоэтажка, небоскреб, небо, облако, здание
Женщина выпала из окна многоэтажки на улице Николая Федорова Фото:

В Тюмени погибла известная журналистка Ольга Саблукова, недавно вернувшаяся из путешествия в Грузию. Она выпала из окна многоэтажки на Николая Федорова, сообщают журналисты.

«Стало известно, кто погиб сегодня днем на улице Николая Федорова в Тюмени. Там из многоэтажки выпала женщина. Погибла тюменская журналистка Ольга Саблукова», — сообщает издание 72.RU

По информации 72.RU, Саблукова с 2011 по 2015 год была главным редактором этого издания. На такой же должности работала в Newsprom.ru, так же успела поработать в «Тюменском курьере». Сообщается, что прошлый год Саблукова почти полностью провела за границей, а недавно приехала в Тюмень, чтобы разобраться с делами.

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В Тюмени погибла известная журналистка Ольга Саблукова, недавно вернувшаяся из путешествия в Грузию. Она выпала из окна многоэтажки на Николая Федорова, сообщают журналисты. «Стало известно, кто погиб сегодня днем на улице Николая Федорова в Тюмени. Там из многоэтажки выпала женщина. Погибла тюменская журналистка Ольга Саблукова», — сообщает издание 72.RU По информации 72.RU, Саблукова с 2011 по 2015 год была главным редактором этого издания. На такой же должности работала в Newsprom.ru, так же успела поработать в «Тюменском курьере». Сообщается, что прошлый год Саблукова почти полностью провела за границей, а недавно приехала в Тюмень, чтобы разобраться с делами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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