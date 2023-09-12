Тюменская журналистка Ольга Саблукова погибла, выпав из окна многоэтажки

Женщина выпала из окна многоэтажки на улице Николая Федорова Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени погибла известная журналистка Ольга Саблукова, недавно вернувшаяся из путешествия в Грузию. Она выпала из окна многоэтажки на Николая Федорова, сообщают журналисты.

«Стало известно, кто погиб сегодня днем на улице Николая Федорова в Тюмени. Там из многоэтажки выпала женщина. Погибла тюменская журналистка Ольга Саблукова», — сообщает издание 72.RU

По информации 72.RU, Саблукова с 2011 по 2015 год была главным редактором этого издания. На такой же должности работала в Newsprom.ru, так же успела поработать в «Тюменском курьере». Сообщается, что прошлый год Саблукова почти полностью провела за границей, а недавно приехала в Тюмень, чтобы разобраться с делами.