Жительница Тюмени выпала из окна многоэтажки

В Тюмени женщина выпала из окна многоэтажного дома и погибла
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Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть пациентки Фото:

Жительница Тюмени погибла, выпав из окна многоэтажного дома на улице Николая Федорова. Об этом сообщили очевидцы трагедии.

«На улице Федорова выпала из окна, неожиданно. На помощь не звала, никто ничего понять не успел», — обсуждают свидетели в тюменских социальных сетях.

В депздраве URA.RU рассказали, что вызов поступил в 11:43. «Бригада скорой помощи прибыла через 11 минут. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили URA.RU в департаменте.

Ранее агентство рассказало еще об одном случае, который произошел в том же районе. В конце августа девушка выпала из окна дома на улице Николая Зелинского.

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Жительница Тюмени погибла, выпав из окна многоэтажного дома на улице Николая Федорова. Об этом сообщили очевидцы трагедии. «На улице Федорова выпала из окна, неожиданно. На помощь не звала, никто ничего понять не успел», — обсуждают свидетели в тюменских социальных сетях. В депздраве URA.RU рассказали, что вызов поступил в 11:43. «Бригада скорой помощи прибыла через 11 минут. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили URA.RU в департаменте. Ранее агентство рассказало еще об одном случае, который произошел в том же районе. В конце августа девушка выпала из окна дома на улице Николая Зелинского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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