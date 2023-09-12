Отопление в жилых домах Тюмени может не появиться до октября. Скрин

13 сентября 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

В детских садах, школах и больницах отопление уже включено Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени включат отопление после того, как температура воздуха ниже восьми градусов продержится около пяти дней. Об этом написал мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. По данным синоптиков, отопление могут включить не раньше октября. «Отопительный период начнется не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия», — написал Кухарук. Он также добавил, что в детских садах, школах и больницах отопление уже включено. По данным метеосервиса Gismeteo, в Тюмени до 24 сентября температура воздуха будет подниматься до 21 градуса. Однако уже 29 сентября похолодает до 6 градусов, подобная температура продержится в городе до 13 октября. Предварительно, отопление должны включить в начале октября. Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе начали включать отопление в социальных учреждениях. Такое решение приняли из-за ночных заморозков. Скрин с сайта Gismeteo

В Тюмени включат отопление после того, как температура воздуха ниже восьми градусов продержится около пяти дней. Об этом написал мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. По данным синоптиков, отопление могут включить не раньше октября. «Отопительный период начнется не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия», — написал Кухарук. Он также добавил, что в детских садах, школах и больницах отопление уже включено. По данным метеосервиса Gismeteo, в Тюмени до 24 сентября температура воздуха будет подниматься до 21 градуса. Однако уже 29 сентября похолодает до 6 градусов, подобная температура продержится в городе до 13 октября. Предварительно, отопление должны включить в начале октября. Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе начали включать отопление в социальных учреждениях. Такое решение приняли из-за ночных заморозков.