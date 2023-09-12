12 сентября 2023

Отопление в жилых домах Тюмени может не появиться до октября. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
В детских садах, школах и больницах отопление уже включено Фото:

В Тюмени включат отопление после того, как температура воздуха ниже восьми градусов продержится около пяти дней. Об этом написал мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. По данным синоптиков, отопление могут включить не раньше октября.

«Отопительный период начнется не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия», — написал Кухарук. Он также добавил, что в детских садах, школах и больницах отопление уже включено.

По данным метеосервиса Gismeteo, в Тюмени до 24 сентября температура воздуха будет подниматься до 21 градуса. Однако уже 29 сентября похолодает до 6 градусов, подобная температура продержится в городе до 13 октября. Предварительно, отопление должны включить в начале октября.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе начали включать отопление в социальных учреждениях. Такое решение приняли из-за ночных заморозков.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени включат отопление после того, как температура воздуха ниже восьми градусов продержится около пяти дней. Об этом написал мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. По данным синоптиков, отопление могут включить не раньше октября. «Отопительный период начнется не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия», — написал Кухарук. Он также добавил, что в детских садах, школах и больницах отопление уже включено. По данным метеосервиса Gismeteo, в Тюмени до 24 сентября температура воздуха будет подниматься до 21 градуса. Однако уже 29 сентября похолодает до 6 градусов, подобная температура продержится в городе до 13 октября. Предварительно, отопление должны включить в начале октября. Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе начали включать отопление в социальных учреждениях. Такое решение приняли из-за ночных заморозков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...