В Тюмени включат отопление после того, как температура воздуха ниже восьми градусов продержится около пяти дней. Об этом написал мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. По данным синоптиков, отопление могут включить не раньше октября.
«Отопительный период начнется не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия», — написал Кухарук. Он также добавил, что в детских садах, школах и больницах отопление уже включено.
По данным метеосервиса Gismeteo, в Тюмени до 24 сентября температура воздуха будет подниматься до 21 градуса. Однако уже 29 сентября похолодает до 6 градусов, подобная температура продержится в городе до 13 октября. Предварительно, отопление должны включить в начале октября.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе начали включать отопление в социальных учреждениях. Такое решение приняли из-за ночных заморозков.
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