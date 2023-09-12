12 сентября 2023

В Курганской области школьника после аварии доставили в больницу на вертолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский школьник получил тяжелую травму во время езды на мопеде Фото:

Школьник из Шумихи Курганской области получил тяжелую травму во время столкновения с машиной. Мальчик в этом момент ехал на мопеде в школу без средств защиты. Соответствующая информация появилась на сайте курганского управления Госавтоинспекции.

«В городе Шумиха участником аварии стал 14-летний подросток, который управлял мопедом. Юноша осуществлял движение на мопеде в школу. В результате столкновения с легковым автомобилем ребенок получил травмы, с которыми был доставлен на вертолете в медицинское учреждение Кургана. В настоящее время за его жизнь борются врачи», — указано на сайте ГИБДД.

Сообщается, что ехать на мопеде в школу мальчику разрешили родители. У юного жителя Шумихи не было водительского удостоверения и шлема.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала года в ДТП пострадали более 80 детей. В результате аварий также погибли шесть детей.

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Школьник из Шумихи Курганской области получил тяжелую травму во время столкновения с машиной. Мальчик в этом момент ехал на мопеде в школу без средств защиты. Соответствующая информация появилась на сайте курганского управления Госавтоинспекции. «В городе Шумиха участником аварии стал 14-летний подросток, который управлял мопедом. Юноша осуществлял движение на мопеде в школу. В результате столкновения с легковым автомобилем ребенок получил травмы, с которыми был доставлен на вертолете в медицинское учреждение Кургана. В настоящее время за его жизнь борются врачи», — указано на сайте ГИБДД. Сообщается, что ехать на мопеде в школу мальчику разрешили родители. У юного жителя Шумихи не было водительского удостоверения и шлема. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала года в ДТП пострадали более 80 детей. В результате аварий также погибли шесть детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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