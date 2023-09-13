В тюменском кинотеатре в обход запретов начали показывать фильм «Барби»

14 сентября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Премьерный показ в тюменском кинотеатре состоялся 14 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В кинотеатре одного из тюменских ТРЦ 14 сентября частный прокатчик начал показ фильма «Барби». Об этом сообщили сотрудники самого кинотеатра, где и арендован зал под премьеру. Билеты при этом можно приобрести только онлайн. «В самом кинотеатре проката нет. Это арендованный зал. В торговом центре у нас здесь арендуют зал и показывают „Барби“, это не наш прокат. Билеты можно приобрести только онлайн, это условия арендатора», — рассказала сотрудница кинотеатра, где и состоится премьера нашумевшего фильма. По словам сотрудницы кинотеатра, практика аренды зала под частный просмотр нередкое явление. Любой житель может точно так же снять помещение и ставить свой контент, добавляет тюменка. Ранее агентство писало о том, что Министерство культуры РФ отказалось пускать фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» в российский кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Тогда премьера фильма была запланирована на 9 сентября, но так и не состоялась.

В кинотеатре одного из тюменских ТРЦ 14 сентября частный прокатчик начал показ фильма «Барби». Об этом сообщили сотрудники самого кинотеатра, где и арендован зал под премьеру. Билеты при этом можно приобрести только онлайн. «В самом кинотеатре проката нет. Это арендованный зал. В торговом центре у нас здесь арендуют зал и показывают „Барби“, это не наш прокат. Билеты можно приобрести только онлайн, это условия арендатора», — рассказала сотрудница кинотеатра, где и состоится премьера нашумевшего фильма. По словам сотрудницы кинотеатра, практика аренды зала под частный просмотр нередкое явление. Любой житель может точно так же снять помещение и ставить свой контент, добавляет тюменка. Ранее агентство писало о том, что Министерство культуры РФ отказалось пускать фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» в российский кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Тогда премьера фильма была запланирована на 9 сентября, но так и не состоялась.