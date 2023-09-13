13 сентября 2023

В тюменском кинотеатре в обход запретов начали показывать фильм «Барби»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинофестиваль Одна шестая в ККТ Космос. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Премьерный показ в тюменском кинотеатре состоялся 14 сентября Фото:

В кинотеатре одного из тюменских ТРЦ 14 сентября частный прокатчик начал показ фильма «Барби». Об этом сообщили сотрудники самого кинотеатра, где и арендован зал под премьеру. Билеты при этом можно приобрести только онлайн.

«В самом кинотеатре проката нет. Это арендованный зал. В торговом центре у нас здесь арендуют зал и показывают „Барби“, это не наш прокат. Билеты можно приобрести только онлайн, это условия арендатора», — рассказала сотрудница кинотеатра, где и состоится премьера нашумевшего фильма.

По словам сотрудницы кинотеатра, практика аренды зала под частный просмотр нередкое явление. Любой житель может точно так же снять помещение и ставить свой контент, добавляет тюменка.

Ранее агентство писало о том, что Министерство культуры РФ отказалось пускать фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» в российский кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Тогда премьера фильма была запланирована на 9 сентября, но так и не состоялась.

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В кинотеатре одного из тюменских ТРЦ 14 сентября частный прокатчик начал показ фильма «Барби». Об этом сообщили сотрудники самого кинотеатра, где и арендован зал под премьеру. Билеты при этом можно приобрести только онлайн. «В самом кинотеатре проката нет. Это арендованный зал. В торговом центре у нас здесь арендуют зал и показывают „Барби“, это не наш прокат. Билеты можно приобрести только онлайн, это условия арендатора», — рассказала сотрудница кинотеатра, где и состоится премьера нашумевшего фильма. По словам сотрудницы кинотеатра, практика аренды зала под частный просмотр нередкое явление. Любой житель может точно так же снять помещение и ставить свой контент, добавляет тюменка. Ранее агентство писало о том, что Министерство культуры РФ отказалось пускать фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» в российский кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Тогда премьера фильма была запланирована на 9 сентября, но так и не состоялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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