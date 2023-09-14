На прилавках курганских магазинов подорожали бананы и огурцы

В Свердловскстате раскрыли сентябрьские цены на продукты в магазинах
С начала сентября в курганских магазинах заметнее всего подорожали огурцы и бананы. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 11 сентября 2023 года. Бананы — рост цены на 8,94%, средняя цена за кг — 121,32 рубля. Свежие огурцы — рост цены на 15,94%, средняя цена за кг — 113,67 рубля», — указано в исследовании на сайте ведомства.
В середине лета в регионе резко взлетели цены на картофель, свеклу, морковь и капусту. URA.RU писало, что именно эти продукты используют в качестве основных ингредиентов для приготовления овощного рагу.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.