14 сентября 2023

На прилавках курганских магазинов подорожали бананы и огурцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок. Курган, продукты, мед, рынок
В Свердловскстате раскрыли сентябрьские цены на продукты в магазинах Фото:

С начала сентября в курганских магазинах заметнее всего подорожали огурцы и бананы. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 11 сентября 2023 года. Бананы — рост цены на 8,94%, средняя цена за кг — 121,32 рубля. Свежие огурцы — рост цены на 15,94%, средняя цена за кг — 113,67 рубля», — указано в исследовании на сайте ведомства.

В середине лета в регионе резко взлетели цены на картофель, свеклу, морковь и капусту. URA.RU писало, что именно эти продукты используют в качестве основных ингредиентов для приготовления овощного рагу.

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С начала сентября в курганских магазинах заметнее всего подорожали огурцы и бананы. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. «Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 11 сентября 2023 года. Бананы — рост цены на 8,94%, средняя цена за кг — 121,32 рубля. Свежие огурцы — рост цены на 15,94%, средняя цена за кг — 113,67 рубля», — указано в исследовании на сайте ведомства. В середине лета в регионе резко взлетели цены на картофель, свеклу, морковь и капусту. URA.RU писало, что именно эти продукты используют в качестве основных ингредиентов для приготовления овощного рагу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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