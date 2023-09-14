Депутат Тобольской гордумы выиграл суд у журналиста

15 сентября 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

В суде депутат заявил иск на 2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат тобольской гордумы, единоросс Артур Поган, выиграл дело о защите чести и достоинства, иск по которому он подал на журналиста Михаила Иванькова. Об этом URA.RU сообщил сам ответчик. Ущерб своей деловой репутации политик оценил в два миллиона рублей, однако ему присудили лишь 5 000. «Артур Поган требовал компенсацию в два миллиона рублей. По итогу иск удовлетворен частично. Суд постановил выплатить 5 000 рублей», — рассказал URA.RU ответчик Михаил Иваньков. Истец смог доказать, что данные в публикации Михаила Иванькова не соответствуют действительности. Журналист писал, что Поган причастен к драке в одном из кафе Тобольска, в которой пострадал участник СВО. Комментировать URA.RU решение суда депутат отказался. Как сообщал Михаил Иваньков, в апреле в кафе возник конфликт. Причиной стало требование не фотографировать лица выпивавших в заведении участников СВО. По данным журналиста пострадавший в драке получил перелом челюсти. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. В беседе с корреспондентом URA.RU Иваньков рассказал, что в качестве ответного шага на иск депутата направил заявление в СК РФ. Его предметом стала волокита в деле об избиении участника СВО.

Депутат тобольской гордумы, единоросс Артур Поган, выиграл дело о защите чести и достоинства, иск по которому он подал на журналиста Михаила Иванькова. Об этом URA.RU сообщил сам ответчик. Ущерб своей деловой репутации политик оценил в два миллиона рублей, однако ему присудили лишь 5 000. «Артур Поган требовал компенсацию в два миллиона рублей. По итогу иск удовлетворен частично. Суд постановил выплатить 5 000 рублей», — рассказал URA.RU ответчик Михаил Иваньков. Истец смог доказать, что данные в публикации Михаила Иванькова не соответствуют действительности. Журналист писал, что Поган причастен к драке в одном из кафе Тобольска, в которой пострадал участник СВО. Комментировать URA.RU решение суда депутат отказался. Как сообщал Михаил Иваньков, в апреле в кафе возник конфликт. Причиной стало требование не фотографировать лица выпивавших в заведении участников СВО. По данным журналиста пострадавший в драке получил перелом челюсти. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. В беседе с корреспондентом URA.RU Иваньков рассказал, что в качестве ответного шага на иск депутата направил заявление в СК РФ. Его предметом стала волокита в деле об избиении участника СВО.