14 сентября 2023

Депутат Тобольской гордумы выиграл суд у журналиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
В суде депутат заявил иск на 2 млн рублей Фото:

Депутат тобольской гордумы, единоросс Артур Поган, выиграл дело о защите чести и достоинства, иск по которому он подал на журналиста Михаила Иванькова. Об этом URA.RU сообщил сам ответчик. Ущерб своей деловой репутации политик оценил в два миллиона рублей, однако ему присудили лишь 5 000.

«Артур Поган требовал компенсацию в два миллиона рублей. По итогу иск удовлетворен частично. Суд постановил выплатить 5 000 рублей», — рассказал URA.RU ответчик Михаил Иваньков.

Истец смог доказать, что данные в публикации Михаила Иванькова не соответствуют действительности. Журналист писал, что Поган причастен к драке в одном из кафе Тобольска, в которой пострадал участник СВО. Комментировать URA.RU решение суда депутат отказался.

Как сообщал Михаил Иваньков, в апреле в кафе возник конфликт. Причиной стало требование не фотографировать лица выпивавших в заведении участников СВО. По данным журналиста пострадавший в драке получил перелом челюсти. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ.

В беседе с корреспондентом URA.RU Иваньков рассказал, что в качестве ответного шага на иск депутата направил заявление в СК РФ. Его предметом стала волокита в деле об избиении участника СВО.

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Депутат тобольской гордумы, единоросс Артур Поган, выиграл дело о защите чести и достоинства, иск по которому он подал на журналиста Михаила Иванькова. Об этом URA.RU сообщил сам ответчик. Ущерб своей деловой репутации политик оценил в два миллиона рублей, однако ему присудили лишь 5 000. «Артур Поган требовал компенсацию в два миллиона рублей. По итогу иск удовлетворен частично. Суд постановил выплатить 5 000 рублей», — рассказал URA.RU ответчик Михаил Иваньков. Истец смог доказать, что данные в публикации Михаила Иванькова не соответствуют действительности. Журналист писал, что Поган причастен к драке в одном из кафе Тобольска, в которой пострадал участник СВО. Комментировать URA.RU решение суда депутат отказался. Как сообщал Михаил Иваньков, в апреле в кафе возник конфликт. Причиной стало требование не фотографировать лица выпивавших в заведении участников СВО. По данным журналиста пострадавший в драке получил перелом челюсти. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. В беседе с корреспондентом URA.RU Иваньков рассказал, что в качестве ответного шага на иск депутата направил заявление в СК РФ. Его предметом стала волокита в деле об избиении участника СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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