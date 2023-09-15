Педагог из Кургана потеряла более миллиона рублей, доверившись мошенникам

Женщину убедили оформить несколько кредитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Педагог из Кургана перевела мошенникам более одного миллиона рублей. Женщина попалась на одну из самых распространенных схем обмана, пояснили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Аферисты убедили гражданку предотвратить оформление на ее имя несанкционированного кредита. Не посоветовавшись с родственниками, женщина оформила несколько кредитов в разных банках (один — под залог автомобиля) и перевела деньги на продиктованный незнакомцем счет. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей», — указано на сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало о курганской пенсионерке, которая поверив уговорам мошенников, совершила 10 онлайн-операций и лишилась всех своих сбережений. Злоумышленники получили 1,8 миллиона рублей.