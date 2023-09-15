15 сентября 2023

Педагог из Кургана потеряла более миллиона рублей, доверившись мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Челябинск, кошелек, деньги
Женщину убедили оформить несколько кредитов Фото:

Педагог из Кургана перевела мошенникам более одного миллиона рублей. Женщина попалась на одну из самых распространенных схем обмана, пояснили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Аферисты убедили гражданку предотвратить оформление на ее имя несанкционированного кредита. Не посоветовавшись с родственниками, женщина оформила несколько кредитов в разных банках (один — под залог автомобиля) и перевела деньги на продиктованный незнакомцем счет. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей», — указано на сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало о курганской пенсионерке, которая поверив уговорам мошенников, совершила 10 онлайн-операций и лишилась всех своих сбережений. Злоумышленники получили 1,8 миллиона рублей.

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Педагог из Кургана перевела мошенникам более одного миллиона рублей. Женщина попалась на одну из самых распространенных схем обмана, пояснили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Аферисты убедили гражданку предотвратить оформление на ее имя несанкционированного кредита. Не посоветовавшись с родственниками, женщина оформила несколько кредитов в разных банках (один — под залог автомобиля) и перевела деньги на продиктованный незнакомцем счет. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей», — указано на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало о курганской пенсионерке, которая поверив уговорам мошенников, совершила 10 онлайн-операций и лишилась всех своих сбережений. Злоумышленники получили 1,8 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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