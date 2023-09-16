Курьер перегонял чужую машину с наркотиками по трассе Курган — Тюмень. Видео

17 сентября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Полицейские конфисковали машину злоумышленника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Курган — Тюмень сотрудник ДПС задержали легковой автомобиль с крупной партией наркотиков. В ходе проверки выяснилось, что машина не принадлежит водителю, пояснили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Полицейские заметили признаки подделки свидетельства о регистрации машины. При этом водитель (мужчина 1992 года рождения) сильно нервничал. В салоне автомобиля под пассажирским сиденьем обнаружили три полимерных пакета с порошкообразным веществом. Содержимым являлось наркотическое средство <…> общей массой три кг», — указано на сайте силового ведомства. Задержанный пояснил, что забрал транспортное средство вместе с наркотиками в Москве. По указанию куратора он должен был оставить запрещенный груз в Омске. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант задержан. Машину полицейские изъяли. Расследование дела продолжается.

На трассе Курган — Тюмень сотрудник ДПС задержали легковой автомобиль с крупной партией наркотиков. В ходе проверки выяснилось, что машина не принадлежит водителю, пояснили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Полицейские заметили признаки подделки свидетельства о регистрации машины. При этом водитель (мужчина 1992 года рождения) сильно нервничал. В салоне автомобиля под пассажирским сиденьем обнаружили три полимерных пакета с порошкообразным веществом. Содержимым являлось наркотическое средство <…> общей массой три кг», — указано на сайте силового ведомства. Задержанный пояснил, что забрал транспортное средство вместе с наркотиками в Москве. По указанию куратора он должен был оставить запрещенный груз в Омске. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант задержан. Машину полицейские изъяли. Расследование дела продолжается.