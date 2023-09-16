16 сентября 2023
15 сентября 2023

Курьер перегонял чужую машину с наркотиками по трассе Курган — Тюмень. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские конфисковали машину злоумышленника Фото:

На трассе Курган — Тюмень сотрудник ДПС задержали легковой автомобиль с крупной партией наркотиков. В ходе проверки выяснилось, что машина не принадлежит водителю, пояснили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«Полицейские заметили признаки подделки свидетельства о регистрации машины. При этом водитель (мужчина 1992 года рождения) сильно нервничал. В салоне автомобиля под пассажирским сиденьем обнаружили три полимерных пакета с порошкообразным веществом. Содержимым являлось наркотическое средство <…> общей массой три кг», — указано на сайте силового ведомства.

Задержанный пояснил, что забрал транспортное средство вместе с наркотиками в Москве. По указанию куратора он должен был оставить запрещенный груз в Омске.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант задержан. Машину полицейские изъяли. Расследование дела продолжается.

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На трассе Курган — Тюмень сотрудник ДПС задержали легковой автомобиль с крупной партией наркотиков. В ходе проверки выяснилось, что машина не принадлежит водителю, пояснили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Полицейские заметили признаки подделки свидетельства о регистрации машины. При этом водитель (мужчина 1992 года рождения) сильно нервничал. В салоне автомобиля под пассажирским сиденьем обнаружили три полимерных пакета с порошкообразным веществом. Содержимым являлось наркотическое средство <…> общей массой три кг», — указано на сайте силового ведомства. Задержанный пояснил, что забрал транспортное средство вместе с наркотиками в Москве. По указанию куратора он должен был оставить запрещенный груз в Омске. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант задержан. Машину полицейские изъяли. Расследование дела продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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