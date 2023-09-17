17 сентября 2023
16 сентября 2023

Суд в Новом Уренгое запретил работать с животными центру «Подари мне жизнь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для животных. Курган, собака, пес, клетка, бездомные, приют животных, приют для собак
В Новом Уренгое центр «Подари мне жизнь» лишили права работать с животными Фото:

Суд Нового Уренгоя (ЯНАО) запретил центру «Подари мне жизнь», который отказывался передавать животных властям города, вести деятельность, связанную с содержанием безнадзорных животных. Об этом URA.RU сообщили в администрации газовой столицы.

«В Новом Уренгое состоялось судебное заседание, на котором одним из требований прокурора города был запрет для центра „Подари мне жизнь“ вести деятельность по обращению с животными без владельцев. Данное требование судом удовлетворено полностью, но на 18 сентября решение суда еще не вступило в законную силу», — сообщили корреспонденту агентства в мэрии Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура города обязала власти забрать у центра «Подари мне жизнь» безнадзорных животных, находящихся на их содержании. До этого с центром был расторгнут муниципальный контракт на содержание животных, после чего его сотрудникам перестали выплачивать зарплату.

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Суд Нового Уренгоя (ЯНАО) запретил центру «Подари мне жизнь», который отказывался передавать животных властям города, вести деятельность, связанную с содержанием безнадзорных животных. Об этом URA.RU сообщили в администрации газовой столицы. «В Новом Уренгое состоялось судебное заседание, на котором одним из требований прокурора города был запрет для центра „Подари мне жизнь“ вести деятельность по обращению с животными без владельцев. Данное требование судом удовлетворено полностью, но на 18 сентября решение суда еще не вступило в законную силу», — сообщили корреспонденту агентства в мэрии Нового Уренгоя. Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура города обязала власти забрать у центра «Подари мне жизнь» безнадзорных животных, находящихся на их содержании. До этого с центром был расторгнут муниципальный контракт на содержание животных, после чего его сотрудникам перестали выплачивать зарплату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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