Суд в Новом Уренгое запретил работать с животными центру «Подари мне жизнь»

Суд Нового Уренгоя (ЯНАО) запретил центру «Подари мне жизнь», который отказывался передавать животных властям города, вести деятельность, связанную с содержанием безнадзорных животных. Об этом URA.RU сообщили в администрации газовой столицы.
«В Новом Уренгое состоялось судебное заседание, на котором одним из требований прокурора города был запрет для центра „Подари мне жизнь“ вести деятельность по обращению с животными без владельцев. Данное требование судом удовлетворено полностью, но на 18 сентября решение суда еще не вступило в законную силу», — сообщили корреспонденту агентства в мэрии Нового Уренгоя.
Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура города обязала власти забрать у центра «Подари мне жизнь» безнадзорных животных, находящихся на их содержании. До этого с центром был расторгнут муниципальный контракт на содержание животных, после чего его сотрудникам перестали выплачивать зарплату.
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