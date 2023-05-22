Прокуратура вступилась за сотрудников приюта в Новом Уренгое, которым не платили зарплату

23 мая 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Работникам задолжали более 300 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура помогла сотрудникам «Центра помощи бездомным животным «Подари мне жизнь» в Новом Уренгое (ЯНАО), которым не выплачивали зарплату. Работникам задолжали более 300 тысяч рублей, сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что в период с июня 2022 г. по август 2022 г. заявители осуществляли трудовую деятельность в организации в должности рабочих по уходу за животными. При этом трудовые отношения с ними не оформлялись, имелась задолженность по заработной плате в размере более 300 тыс. рублей, окончательный расчет не произведен», — говорится в сообщении. Прокурор города отправил иски в суд для взыскания долга по зарплате и признании отношений трудовыми. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Прокуратура помогла сотрудникам «Центра помощи бездомным животным «Подари мне жизнь» в Новом Уренгое (ЯНАО), которым не выплачивали зарплату. Работникам задолжали более 300 тысяч рублей, сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что в период с июня 2022 г. по август 2022 г. заявители осуществляли трудовую деятельность в организации в должности рабочих по уходу за животными. При этом трудовые отношения с ними не оформлялись, имелась задолженность по заработной плате в размере более 300 тыс. рублей, окончательный расчет не произведен», — говорится в сообщении. Прокурор города отправил иски в суд для взыскания долга по зарплате и признании отношений трудовыми. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.