В трех микрорайонах Кургана введут ограничение для сохранения дорог. Список

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Ограничение коснется грузовиков, масса которых выше шести тонн Фото:

В Кургане для сохранения дорог с 4 ноября по 3 декабря запретят ездить большегрузам, в том числе в микрорайонах Глинки, Керамзитном и Челноково. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«С 4 ноября 2023 года по 3 декабря 2023 года будет введено временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 6 тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет вводится <…> в целях сохранности автомобильных дорог, а также для обеспечения безопасности дорожного движения», — указано в сообщении.

Запрет коснется следующих участков дорог:

  • Восточный проезд от мкр-на Керамзитный до трассы Р-254 «Иртыш»;
  • мкр-н Глинки, ул. Новая;
  • мкр-н. Глинки, ул. Сибирская;
  • мкр-н. Глинки, ул. Центральная;
  • мкр-н Глинки, ул. Загородная;
  • ул. Глинки микрорайон;
  • мкр-н Керамзитовый;
  • мкр-н Керамзитный;
  • мкр-н Челноково, ул. Челноковская;
  • пер. Солнечный (Надежда ст);
  • пер. Начальный (Надежда ст);
  • ул. Железнодорожная;
  • шоссе Ботаническое.

Ограничения не касаются автобусов, машин с некоторыми видами грузов, а также ассенизаторов. В местах ограничений установят специальные дорожные знаки.

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В Кургане для сохранения дорог с 4 ноября по 3 декабря запретят ездить большегрузам, в том числе в микрорайонах Глинки, Керамзитном и Челноково. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «С 4 ноября 2023 года по 3 декабря 2023 года будет введено временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 6 тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет вводится <…> в целях сохранности автомобильных дорог, а также для обеспечения безопасности дорожного движения», — указано в сообщении. Запрет коснется следующих участков дорог: Ограничения не касаются автобусов, машин с некоторыми видами грузов, а также ассенизаторов. В местах ограничений установят специальные дорожные знаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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