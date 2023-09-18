В Кургане для сохранения дорог с 4 ноября по 3 декабря запретят ездить большегрузам, в том числе в микрорайонах Глинки, Керамзитном и Челноково. Данная информация размещена на сайте городской администрации.
«С 4 ноября 2023 года по 3 декабря 2023 года будет введено временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 6 тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет вводится <…> в целях сохранности автомобильных дорог, а также для обеспечения безопасности дорожного движения», — указано в сообщении.
Запрет коснется следующих участков дорог:
- Восточный проезд от мкр-на Керамзитный до трассы Р-254 «Иртыш»;
- мкр-н Глинки, ул. Новая;
- мкр-н. Глинки, ул. Сибирская;
- мкр-н. Глинки, ул. Центральная;
- мкр-н Глинки, ул. Загородная;
- ул. Глинки микрорайон;
- мкр-н Керамзитовый;
- мкр-н Керамзитный;
- мкр-н Челноково, ул. Челноковская;
- пер. Солнечный (Надежда ст);
- пер. Начальный (Надежда ст);
- ул. Железнодорожная;
- шоссе Ботаническое.
Ограничения не касаются автобусов, машин с некоторыми видами грузов, а также ассенизаторов. В местах ограничений установят специальные дорожные знаки.
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