Ограничение коснется грузовиков, масса которых выше шести тонн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане для сохранения дорог с 4 ноября по 3 декабря запретят ездить большегрузам, в том числе в микрорайонах Глинки, Керамзитном и Челноково. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«С 4 ноября 2023 года по 3 декабря 2023 года будет введено временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 6 тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет вводится <…> в целях сохранности автомобильных дорог, а также для обеспечения безопасности дорожного движения», — указано в сообщении.

Запрет коснется следующих участков дорог:

Восточный проезд от мкр-на Керамзитный до трассы Р-254 «Иртыш»;

мкр-н Глинки, ул. Новая;

мкр-н. Глинки, ул. Сибирская;

мкр-н. Глинки, ул. Центральная;

мкр-н Глинки, ул. Загородная;

ул. Глинки микрорайон;

мкр-н Керамзитовый;

мкр-н Керамзитный;

мкр-н Челноково, ул. Челноковская;

пер. Солнечный (Надежда ст);

пер. Начальный (Надежда ст);

ул. Железнодорожная;

шоссе Ботаническое.

Ограничения не касаются автобусов, машин с некоторыми видами грузов, а также ассенизаторов. В местах ограничений установят специальные дорожные знаки.