Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) сравнила участниц интернет-шоу «Залетай в тренды» с колхозницами. Об этом сообщает telegram-канал «Шоу „Залетай в тренды“».
«Инстасамка впервые попала в жюри шоу талантов и уже грубо разносит участников. Подтанцовку одной из конкурсанток проекта „Залетай в тренды“ звезда назвала колхозницами», — указано в публикации telegram-канала «Шоу „Залетай в тренды“».
На видеозаписи, опубликованной в указанном telegram-канале, певица называет танцевальную группу одной из участниц колхозницами. «Шоу-балет не зацепил вообще. Я считаю, что твоя массовка — это твое лицо, и никаких колхозниц тут не должно быть. Грубо — согласно. Но честно», — заявила Зотеева, обращаясь к участнице шоу «Залетай в тренды».
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