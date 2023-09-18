18 сентября 2023

Инстасамка сравнила участниц шоу «Залетай в тренды» с колхозницами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Инстасамка (Дарья Зотеева) попала в состав жюри шоу «Залетай в тренды» Фото:

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) сравнила участниц интернет-шоу «Залетай в тренды» с колхозницами. Об этом сообщает telegram-канал «Шоу „Залетай в тренды“».

«Инстасамка впервые попала в жюри шоу талантов и уже грубо разносит участников. Подтанцовку одной из конкурсанток проекта „Залетай в тренды“ звезда назвала колхозницами», — указано в публикации telegram-канала «Шоу „Залетай в тренды“».

На видеозаписи, опубликованной в указанном telegram-канале, певица называет танцевальную группу одной из участниц колхозницами. «Шоу-балет не зацепил вообще. Я считаю, что твоя массовка — это твое лицо, и никаких колхозниц тут не должно быть. Грубо — согласно. Но честно», — заявила Зотеева, обращаясь к участнице шоу «Залетай в тренды».

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Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) сравнила участниц интернет-шоу «Залетай в тренды» с колхозницами. Об этом сообщает telegram-канал «Шоу „Залетай в тренды“». «Инстасамка впервые попала в жюри шоу талантов и уже грубо разносит участников. Подтанцовку одной из конкурсанток проекта „Залетай в тренды“ звезда назвала колхозницами», — указано в публикации telegram-канала «Шоу „Залетай в тренды“». На видеозаписи, опубликованной в указанном telegram-канале, певица называет танцевальную группу одной из участниц колхозницами. «Шоу-балет не зацепил вообще. Я считаю, что твоя массовка — это твое лицо, и никаких колхозниц тут не должно быть. Грубо — согласно. Но честно», — заявила Зотеева, обращаясь к участнице шоу «Залетай в тренды».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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