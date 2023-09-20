В Курганской области фильтруют данные о перегрузах на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники госуправления «Курганавтодор» получили от местных властей неофициальное задание фильтровать данные, поступающие с автоматических пунктов весового контроля. Это помогает компаниям, чьи интересы связаны с высокопоставленными местными чиновниками, избегать штрафов за перегрузы. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные с транспортной отраслью.

«Ответственные за обработку данных с комплексов АПВГК фильтруют информацию о перегрузах у некоторых компаний», — говорят источники. Собеседники редакции утверждают, что в «Курганавтодоре» после неофициальных рекомендаций не пересылают в Ространснадзор нарушения компаний, которые могут быть связаны с интересами местных чиновников.

Пункты весового контроля с недавних пор начали передавать данные о нарушениях в Ространснадзор. По данным источников, одна из компаний, перевозящая щебень с перегрузом с карьера на севере области, избегает штрафов из-за покровительства крупного местного чиновника. Данные, поступающие с пункта весового контроля, не отправляются в надзорное ведомство. «Штрафов после данных АПВГК пока мало. Некоторым грузовикам „простили“ перегрузы, зато был оштрафован переполненный пассажирский автобус», — говорят источники.

В курганском отделе Ространснадзора редакции пояснили, что совместная работа с правительством Курганской области по обработке данных с автоматических комплексов началась в сентябре. Об анализе ситуации говорить рано. В ведомстве надеются, что штрафов нарушителям будет больше.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в «Курганавтодор». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что принадлежащая властям компания «Курганавтодор» не может запустить в работу пункты весового контроля. Комплексы стоимостью в сотни миллионов рублей несколько месяцев не выполняли свою функцию.