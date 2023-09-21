Тюменских детей через Telegram пытаются привлечь к торговле наркотиками

Преступники выходят на тюменских подростков через мессенджер Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменских подростков пытаются привлечь к наркоторговле в закрытых группах мессенджера Telegram. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, преступники пытаются завлечь детей легкими деньгами.

«В Telegram есть тематические закрытые группы про вейпы. Среди участников таких сообществ очень много подростков. Периодически анонимы предлагают им „устроиться на работу“ закладчиками курительных смесей и порошков. Эти сообщения администраторы групп стараются оперативно удалять. Но получается не всегда», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что «работодатели» обещают подросткам крупный заработок, гарантируя «полную безопасность и анонимность». «Они обманывают детей и говорят им, что существуют некие схемы, при использовании которых полиция их никогда не поймает. На деле же, закладчики — это расходный материал. В большинстве случаев, их ловят в первые дни „работы“. И подросткам в таких случаях грозит реальный тюремный срок, причем немалый», — пояснил инсайдер URA.RU.

В прокуратуру Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что жители заречных микрорайонов Тюмени начали объединяться в дружины. Горожане делают это, чтобы отгонять от многоэтажек наркоманов и дилеров, которые делают «закладки» с запрещенными веществами в подъездах и во дворах жилых домов.