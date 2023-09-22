В РФ приступили к производству антишпионского защищенного смартфона «Р-фон»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбуки и мобильники в руках. Москва, телефон, смартфон, мобильник, мобильный, мобильный телефон, телефон в руках, смартфон в руке
В России на рынок выйдет версия антишпионского смартфона Фото:

В Саранске завод «Рутек» начал выпуск антишпионского смартфона «Р-фон» на операционной системе «Роса Мобайл». Об этом рассказал представитель разработчика НТЦ «ИТ Роса».

«На заводе в Саранске будет производиться поверхностный монтаж плат для защищенных смартфонов и прошивка ОС „Роса Мобайл“. Компания декларировала смартфон под торговой маркой „Рутек“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию от представителя производителя гаджета.

Антишпионский смартфон имеет диагональ дисплея 6,7 дюйма, оперативную память на 8 Гб, встроенную память на 128 Гб, камеру в 50 Мп, батарею на 5000 мА ч. Выход гаджета на российский рынок ожидается в 2024 году, а для корпоративного сектора и госзаказчиков ОС станет доступна уже в этом году.

Ранее Минцифры РФ заявляло о планах создания единой системы, которая заменит иностранные сервисы и мессенджеры, включая Telegram. На разработку этой системы будет направлен почти один миллиард рублей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Саранске завод «Рутек» начал выпуск антишпионского смартфона «Р-фон» на операционной системе «Роса Мобайл». Об этом рассказал представитель разработчика НТЦ «ИТ Роса». «На заводе в Саранске будет производиться поверхностный монтаж плат для защищенных смартфонов и прошивка ОС „Роса Мобайл“. Компания декларировала смартфон под торговой маркой „Рутек“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию от представителя производителя гаджета. Антишпионский смартфон имеет диагональ дисплея 6,7 дюйма, оперативную память на 8 Гб, встроенную память на 128 Гб, камеру в 50 Мп, батарею на 5000 мА ч. Выход гаджета на российский рынок ожидается в 2024 году, а для корпоративного сектора и госзаказчиков ОС станет доступна уже в этом году. Ранее Минцифры РФ заявляло о планах создания единой системы, которая заменит иностранные сервисы и мессенджеры, включая Telegram. На разработку этой системы будет направлен почти один миллиард рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...