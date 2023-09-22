В РФ приступили к производству антишпионского защищенного смартфона «Р-фон»

В России на рынок выйдет версия антишпионского смартфона Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Саранске завод «Рутек» начал выпуск антишпионского смартфона «Р-фон» на операционной системе «Роса Мобайл». Об этом рассказал представитель разработчика НТЦ «ИТ Роса».

«На заводе в Саранске будет производиться поверхностный монтаж плат для защищенных смартфонов и прошивка ОС „Роса Мобайл“. Компания декларировала смартфон под торговой маркой „Рутек“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию от представителя производителя гаджета.

Антишпионский смартфон имеет диагональ дисплея 6,7 дюйма, оперативную память на 8 Гб, встроенную память на 128 Гб, камеру в 50 Мп, батарею на 5000 мА ч. Выход гаджета на российский рынок ожидается в 2024 году, а для корпоративного сектора и госзаказчиков ОС станет доступна уже в этом году.

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