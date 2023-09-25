В Новом Уренгое задерживаются вертолеты в поселки ЯНАО (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы в Тазовский, Бованенково и Новый Порт. Рейсы в Красноселькуп и Игарку (Красноярский край) отменены, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

«Вертолетные рейсы в поселки ЯНАО задерживаются по метеоусловиям по маршруту полета. В связи с погодой, некоторые рейсы отменены», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.