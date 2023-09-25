25 сентября 2023
24 сентября 2023

В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вертолетные рейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое задерживаются вертолеты в поселки ЯНАО (фото из архива) Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы в Тазовский, Бованенково и Новый Порт. Рейсы в Красноселькуп и Игарку (Красноярский край) отменены, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

«Вертолетные рейсы в поселки ЯНАО задерживаются по метеоусловиям по маршруту полета. В связи с погодой, некоторые рейсы отменены», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.

В аэропорту Нового Уренгоя задерживается вылет вертолетов из-за погодных условий
В аэропорту Нового Уренгоя задерживается вылет вертолетов из-за погодных условий
Фото:

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы в Тазовский, Бованенково и Новый Порт. Рейсы в Красноселькуп и Игарку (Красноярский край) отменены, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. «Вертолетные рейсы в поселки ЯНАО задерживаются по метеоусловиям по маршруту полета. В связи с погодой, некоторые рейсы отменены», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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