25 сентября 2023
24 сентября 2023

В ЯНАО началось расследование предполагаемой гибели капитана и моториста

МСУТ СКР возбудило уголовное дело по факту пропажи людей с затонувшего катера
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В ЯНАО продолжаются поиски пропавших капитана и моториста с затонувшего катера Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО продолжаются поиски пропавших капитана и моториста теплохода «Авангард», затонувшего 23 сентября на реке Малая Обь. По факту их возможной гибели следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В 40 километрах от села Мужи Шурышкарского района 23 сентября затонул теплоход „Авангард“ с несамоходной баржей, груженой строительными материалами. В результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести, их поиски продолжаются, возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба МСУТ СКР в официальном telegram-канале.

Следователи приступили к расследованию уголовного дела о нарушениях правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Проводится опрос свидетелей, назначено проведение ряда экспертиз. Спасатели готовятся к подъему судна, который запланирован на 26 сентября. Продолжаются поиски пропавших без вести капитана и моториста.

Ранее URA.RU рассказало, что водолазы отряда «Ямалспас» приступили к поискам пропавших капитана и моториста. Первоначальные поиски не принесли результата.

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В Шурышкарском районе ЯНАО продолжаются поиски пропавших капитана и моториста теплохода «Авангард», затонувшего 23 сентября на реке Малая Обь. По факту их возможной гибели следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. «В 40 километрах от села Мужи Шурышкарского района 23 сентября затонул теплоход „Авангард“ с несамоходной баржей, груженой строительными материалами. В результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести, их поиски продолжаются, возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба МСУТ СКР в официальном telegram-канале. Следователи приступили к расследованию уголовного дела о нарушениях правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Проводится опрос свидетелей, назначено проведение ряда экспертиз. Спасатели готовятся к подъему судна, который запланирован на 26 сентября. Продолжаются поиски пропавших без вести капитана и моториста. Ранее URA.RU рассказало, что водолазы отряда «Ямалспас» приступили к поискам пропавших капитана и моториста. Первоначальные поиски не принесли результата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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