Пьяный тюменец нацеловал ребенка на 300 часов исправительных работ

26 сентября 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Тюменец знал, что девочке не исполнилось 16 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пьяный житель Тюменской области целовал и обнимал за талию девочку, которой не исполнилось 16 лет. За это он получил 300 часов исправительных работ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…> без применения насилия, трогал потерпевшую за талию и целовал. <…> Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что 54-летний тюменец знал, что девочке не исполнилось 16 лет. Свою вину он частично признал. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Ранее URA.RU писало, что 40-летний тюменец переспал с 12-летней девочкой. Он объяснил это тем, что они любят друг друга. Мужчина получил восемь лет лишения свободы.

Пьяный житель Тюменской области целовал и обнимал за талию девочку, которой не исполнилось 16 лет. За это он получил 300 часов исправительных работ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…> без применения насилия, трогал потерпевшую за талию и целовал. <…> Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что 54-летний тюменец знал, что девочке не исполнилось 16 лет. Свою вину он частично признал. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Ранее URA.RU писало, что 40-летний тюменец переспал с 12-летней девочкой. Он объяснил это тем, что они любят друг друга. Мужчина получил восемь лет лишения свободы.