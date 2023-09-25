25 сентября 2023

Пьяный тюменец нацеловал ребенка на 300 часов исправительных работ

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец знал, что девочке не исполнилось 16 лет Фото:

Пьяный житель Тюменской области целовал и обнимал за талию девочку, которой не исполнилось 16 лет. За это он получил 300 часов исправительных работ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…> без применения насилия, трогал потерпевшую за талию и целовал. <…> Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что 54-летний тюменец знал, что девочке не исполнилось 16 лет. Свою вину он частично признал. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее URA.RU писало, что 40-летний тюменец переспал с 12-летней девочкой. Он объяснил это тем, что они любят друг друга. Мужчина получил восемь лет лишения свободы.

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Пьяный житель Тюменской области целовал и обнимал за талию девочку, которой не исполнилось 16 лет. За это он получил 300 часов исправительных работ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…> без применения насилия, трогал потерпевшую за талию и целовал. <…> Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что 54-летний тюменец знал, что девочке не исполнилось 16 лет. Свою вину он частично признал. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Ранее URA.RU писало, что 40-летний тюменец переспал с 12-летней девочкой. Он объяснил это тем, что они любят друг друга. Мужчина получил восемь лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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