Гендиректору ЗАО «Тернефтегаз» Василию Степанову грозит сокращение

Компания, которой руководит депутат Василий Степанов, находится в стадии реорганизации Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Гендиректор ЗАО «Тернефтегаз» Василий Степанов, действующий депутат заксобрания ЯНАО, рискует попасть под сокращение: дочку «НОВАТЭКа», планируют присоединить к компании «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» («НОВАТЭК-ТСНГ»). По версии сотрудников предприятия, озвученной корреспонденту URA.RU, Степанов может остаться без работы

«Поговаривают, что предложения Степанову поступали, но его они не устроили, раз он тщательно скрывает свою дальнейшую карьеру», — рассказал собеседник агентства в структурах «НОВАТЭК». По информации инсайдера, место главы компании после реорганизации займет менее публичный, но более влиятельный глава «НОВАТЭК-ТСНГ» Сергей Васильев.

Источники агентства сообщили, что завершится интеграция двух компаний в конце ноября. Если депутат примет решение покинуть бизнес и перейти на муниципальную или государственную службу, а такая возможность тоже не исключена, то ему придется сложить и депутатские полномочия.

В компанию «Тернефтегаз» агентством направлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что Степанов успел прославиться как самый богатый депутат в ЯНАО. По данным за 2021 год, его официальный задекларированный доход составлял более 120 млн рублей.