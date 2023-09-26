Вице-спикер ямальского заксобрания предостерег жителей от уловок мошенников

Алексей Ситников предостерег ямальцев от действий мошенников
Вице-спикер заксобрания Ямала Алексей Ситников призвал жителей округа не поддаваться на уловки мошенников, которые взламывают соцсети официальных лиц. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Если вам от моего имени приходят сомнительные сообщения, не поддавайтесь на уловки и фейки. Не переходите по ссылкам и не сообщайте никаких данных. Получив сообщение с сомнительной просьбой, нажмите на него и на кнопку „Это спам“», — сообщил Алексей Ситников.
Ранее URA.RU сообщало, как хакеры начали охотиться за страницами политиков Ямала. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!