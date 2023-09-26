26 сентября 2023

Вице-спикер ямальского заксобрания предостерег жителей от уловок мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание трехстороннего договора Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Тюмень, ситников алексей
Алексей Ситников предостерег ямальцев от действий мошенников Фото:

Вице-спикер заксобрания Ямала Алексей Ситников призвал жителей округа не поддаваться на уловки мошенников, которые взламывают соцсети официальных лиц. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Если вам от моего имени приходят сомнительные сообщения, не поддавайтесь на уловки и фейки. Не переходите по ссылкам и не сообщайте никаких данных. Получив сообщение с сомнительной просьбой, нажмите на него и на кнопку „Это спам“», — сообщил Алексей Ситников.

Ранее URA.RU сообщало, как хакеры начали охотиться за страницами политиков Ямала. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.

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Вице-спикер заксобрания Ямала Алексей Ситников призвал жителей округа не поддаваться на уловки мошенников, которые взламывают соцсети официальных лиц. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Если вам от моего имени приходят сомнительные сообщения, не поддавайтесь на уловки и фейки. Не переходите по ссылкам и не сообщайте никаких данных. Получив сообщение с сомнительной просьбой, нажмите на него и на кнопку „Это спам“», — сообщил Алексей Ситников. Ранее URA.RU сообщало, как хакеры начали охотиться за страницами политиков Ямала. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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