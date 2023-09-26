Вице-спикер ямальского заксобрания предостерег жителей от уловок мошенников

27 сентября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Алексей Ситников предостерег ямальцев от действий мошенников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Вице-спикер заксобрания Ямала Алексей Ситников призвал жителей округа не поддаваться на уловки мошенников, которые взламывают соцсети официальных лиц. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Если вам от моего имени приходят сомнительные сообщения, не поддавайтесь на уловки и фейки. Не переходите по ссылкам и не сообщайте никаких данных. Получив сообщение с сомнительной просьбой, нажмите на него и на кнопку „Это спам“», — сообщил Алексей Ситников. Ранее URA.RU сообщало, как хакеры начали охотиться за страницами политиков Ямала. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.

Вице-спикер заксобрания Ямала Алексей Ситников призвал жителей округа не поддаваться на уловки мошенников, которые взламывают соцсети официальных лиц. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Если вам от моего имени приходят сомнительные сообщения, не поддавайтесь на уловки и фейки. Не переходите по ссылкам и не сообщайте никаких данных. Получив сообщение с сомнительной просьбой, нажмите на него и на кнопку „Это спам“», — сообщил Алексей Ситников. Ранее URA.RU сообщало, как хакеры начали охотиться за страницами политиков Ямала. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.