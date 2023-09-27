Курганец получил штраф на полмиллиона за угрозу взорвать здание

Суд оштрафовал курганца за ложное сообщение о взрыве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя города Щучье (Курганская область) суд признал виновным и оштрафовал за ложное сообщение об акте терроризма. Мужчина стал фигурантом уголовного дела после звонка в полицию с сообщением о готовящемся взрыве в городском здании. О приговоре рассказали в telegram-канале «Правосудие в Зауралье».

«Мужчина <…> позвонил в дежурную часть полиции [города Щучье] и сообщил о своем намерении взорвать одно из зданий города <…> Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Щучанец получил штраф в размере 500 тысяч рублей.

Мужчина совершил преступление в нетрезвом виде. Сотрудникам пришлось выехать по указанному адресу. После того, как выяснилось, что угрозы взрыва нет, они задержали мужчину и возбудили уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что ревнивый курганец нарушил работу сауны. Он сообщил в полицию об ложной опасности после того, как потерял жену.