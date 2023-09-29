Шумков вспомнил о погибших и раненых на СВО земляках на митинге в Кургане. Видео

30 сентября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор Вадим Шумков выступил на митинге в честь годовщины присоединения к России новых регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский губернатор Вадим Шумков вспомнил о погибших и раненых в ходе спецоперации земляках, когда выступал на митинге в честь первой годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «Наша страна отмечает новую дату — день присоединения к ней новых регионов. Сейчас на этих территориях идут боевые действия, в которых принимают участие и наши земляки. Есть погибшие, есть раненые. Это мероприятие в первую очередь посвящено их подвигу, а также подвигу их семей», — сказал Шумков на митинге-концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!», который прошел 30 сентября на Троицкой площади в Кургане. Шумков пожелал родственникам бойцов СВО дождаться их домой живыми и здоровыми. После концерта он пообщался с участниками спецоперации и членами их семей. На митинге-концерте выступил ансамбль русской песни «Бабкины Внуки» из Брянска. Коллектив исполнил народные песни и композиции, посвященные подвигу русских солдат. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что за каждой семьей участников СВО закреплен куратор из центров соцобслуживания. Десятки семей мобилизованных пользуются услугой краткосрочного присмотра за ребенком, помощью в уходе за пожилыми родственниками и инвалидами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский губернатор Вадим Шумков вспомнил о погибших и раненых в ходе спецоперации земляках, когда выступал на митинге в честь первой годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «Наша страна отмечает новую дату — день присоединения к ней новых регионов. Сейчас на этих территориях идут боевые действия, в которых принимают участие и наши земляки. Есть погибшие, есть раненые. Это мероприятие в первую очередь посвящено их подвигу, а также подвигу их семей», — сказал Шумков на митинге-концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!», который прошел 30 сентября на Троицкой площади в Кургане. Шумков пожелал родственникам бойцов СВО дождаться их домой живыми и здоровыми. После концерта он пообщался с участниками спецоперации и членами их семей. На митинге-концерте выступил ансамбль русской песни «Бабкины Внуки» из Брянска. Коллектив исполнил народные песни и композиции, посвященные подвигу русских солдат. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что за каждой семьей участников СВО закреплен куратор из центров соцобслуживания. Десятки семей мобилизованных пользуются услугой краткосрочного присмотра за ребенком, помощью в уходе за пожилыми родственниками и инвалидами.