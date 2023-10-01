01 октября 2023
30 сентября 2023

Курганский перевозчик отказался от маршрута, но потом передумал

© Служба новостей «URA.RU»
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Город, Автобусы. Пляж. Курган, автобус, тюмень-курган
Перевозчик из Кургана написал заявление на отказ от маршрута, но передумал спустя две недели из-за дефицита маршрутов Фото:

В Кургане перевозчик Андрей Тупикин написал заявление на отказ от маршрута «Курган-Пименовка», но передумал, так как осуществлять перевозки по данному маршруту будет некому. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Написал заявление на имя департамента, чтоб не рассматривали заявление об отказе от маршрута. Я пересмотрел свое мнение, уже 7 лет тащу этот маршрут и буду, потому что люди ждут, просят, там сейчас всего один автобус ходит, если я брошу его — там никто не поедет», — говорит Тупикин. Ранее, по информации из документа от 20 сентября, он подавал заявление в департамент экономического развития Курганской области о прекращении перевозок по маршруту «Курган-Пименовка».

Также, по словам перевозчика, из-за низкого уровня пассажиропотока на данном маршруте и отсутствия прибыли водители отказываются выезжать по нему. «Даю денег на заправку, на зарплату, гоняю свою машину и ничего не получаю. Если отработал в ноль — это еще нормально», — отмечает Тупикин.

Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики отказываются от маршрутов из-за вымирающих деревень. Также, директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев заявлял, что перевозчики прекращают деятельность по межмуниципальным маршрутам из-за падающего пассажиропотока.

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В Кургане перевозчик Андрей Тупикин написал заявление на отказ от маршрута «Курган-Пименовка», но передумал, так как осуществлять перевозки по данному маршруту будет некому. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Написал заявление на имя департамента, чтоб не рассматривали заявление об отказе от маршрута. Я пересмотрел свое мнение, уже 7 лет тащу этот маршрут и буду, потому что люди ждут, просят, там сейчас всего один автобус ходит, если я брошу его — там никто не поедет», — говорит Тупикин. Ранее, по информации из документа от 20 сентября, он подавал заявление в департамент экономического развития Курганской области о прекращении перевозок по маршруту «Курган-Пименовка». Также, по словам перевозчика, из-за низкого уровня пассажиропотока на данном маршруте и отсутствия прибыли водители отказываются выезжать по нему. «Даю денег на заправку, на зарплату, гоняю свою машину и ничего не получаю. Если отработал в ноль — это еще нормально», — отмечает Тупикин. Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики отказываются от маршрутов из-за вымирающих деревень. Также, директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев заявлял, что перевозчики прекращают деятельность по межмуниципальным маршрутам из-за падающего пассажиропотока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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