04 октября 2023

Мэр города ЯНАО удивил жителей, станцевав вальс. Видео

Глава Губкинского Бандурко удивил жителей, станцевав вальс
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Губкинского удивил горожан, что умеет танцевать вальс
Глава Губкинского удивил горожан, что умеет танцевать вальс Фото:

Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко удивил жителей тем, что умеет танцевать вальс. Видео с танцем глава города опубликовал на свой официальной странице во «ВКонтакте». В комментариях пользователи поразились умениям чиновника.

«Какая прелесть, великолепный танец, как жаль, что в наше время очень мало людей умеет его танцевать», — удивляется Екатерина Матвеева. «Красиво танцуете, Андрей Витальевич, даже самой захотелось повальсировать», — пишет Людмила Осинская. «Андрей Витальевич, от вас идет такое добро! Это даже через экран чувствуется» — комментирует Эдита Матысякевич на личной странице Андрея Бандурко в соцсети ВКонтакте.

Видео с танцующим главой Губкинского уже посмотрели более пяти тысяч человек. Бандурко оказался также активен в социальных сетях, как и его предшественник Андрей Гаранин. Последний ушел на повышение и сейчас занимает пост заместителя губернатора ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о новом составе правительства ЯНАО. В него вошел и бывший мэр Губкинского.

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Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко удивил жителей тем, что умеет танцевать вальс. Видео с танцем глава города опубликовал на свой официальной странице во «ВКонтакте». В комментариях пользователи поразились умениям чиновника. «Какая прелесть, великолепный танец, как жаль, что в наше время очень мало людей умеет его танцевать», — удивляется Екатерина Матвеева. «Красиво танцуете, Андрей Витальевич, даже самой захотелось повальсировать», — пишет Людмила Осинская. «Андрей Витальевич, от вас идет такое добро! Это даже через экран чувствуется» — комментирует Эдита Матысякевич на личной странице Андрея Бандурко в соцсети ВКонтакте. Видео с танцующим главой Губкинского уже посмотрели более пяти тысяч человек. Бандурко оказался также активен в социальных сетях, как и его предшественник Андрей Гаранин. Последний ушел на повышение и сейчас занимает пост заместителя губернатора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о новом составе правительства ЯНАО. В него вошел и бывший мэр Губкинского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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