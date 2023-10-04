Мэр города ЯНАО удивил жителей, станцевав вальс. Видео

Глава Губкинского Бандурко удивил жителей, станцевав вальс

05 октября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Глава Губкинского удивил горожан, что умеет танцевать вальс Фото: Вера Барова Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко удивил жителей тем, что умеет танцевать вальс. Видео с танцем глава города опубликовал на свой официальной странице во «ВКонтакте». В комментариях пользователи поразились умениям чиновника. «Какая прелесть, великолепный танец, как жаль, что в наше время очень мало людей умеет его танцевать», — удивляется Екатерина Матвеева. «Красиво танцуете, Андрей Витальевич, даже самой захотелось повальсировать», — пишет Людмила Осинская. «Андрей Витальевич, от вас идет такое добро! Это даже через экран чувствуется» — комментирует Эдита Матысякевич на личной странице Андрея Бандурко в соцсети ВКонтакте. Видео с танцующим главой Губкинского уже посмотрели более пяти тысяч человек. Бандурко оказался также активен в социальных сетях, как и его предшественник Андрей Гаранин. Последний ушел на повышение и сейчас занимает пост заместителя губернатора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о новом составе правительства ЯНАО. В него вошел и бывший мэр Губкинского.

Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко удивил жителей тем, что умеет танцевать вальс. Видео с танцем глава города опубликовал на свой официальной странице во «ВКонтакте». В комментариях пользователи поразились умениям чиновника. «Какая прелесть, великолепный танец, как жаль, что в наше время очень мало людей умеет его танцевать», — удивляется Екатерина Матвеева. «Красиво танцуете, Андрей Витальевич, даже самой захотелось повальсировать», — пишет Людмила Осинская. «Андрей Витальевич, от вас идет такое добро! Это даже через экран чувствуется» — комментирует Эдита Матысякевич на личной странице Андрея Бандурко в соцсети ВКонтакте. Видео с танцующим главой Губкинского уже посмотрели более пяти тысяч человек. Бандурко оказался также активен в социальных сетях, как и его предшественник Андрей Гаранин. Последний ушел на повышение и сейчас занимает пост заместителя губернатора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о новом составе правительства ЯНАО. В него вошел и бывший мэр Губкинского.