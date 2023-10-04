В Кургане после непрерывного роста цен начал дешеветь бензин и дизель

После введения запрета на экспорт дизеля и бензина в Кургане подешевело топливо

Бензин Аи-92 в Кургане подешевел на 1% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области после непрерывного роста стоимости дизеля и бензина начало дешеветь топливо. Это случилось после введения властями Российской Федерации запрета на экспорт горючего. Информация о снижении стоимости бензина и дизеля появилась на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Бензин автомобильной марки АИ-92 снизился в цене практически на 1%. По данным на 5 октября, литр топлива достиг 49 рублей. На 1% снизилась и стоимость дизеля, который на данный момент стоит 62 рубля за литр», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что снизилась стоимость и на бензин автомобильной марки АИ-95. Цена за литр достигла 53 рублей, что на 1% меньше, чем за предыдущий период. У бензина премиальной марки АИ-98 стоимость литра не изменилась — показатель практически достиг 66 рублей.

Ограничения на экспорт дизеля и бензина были введены правительством Российской Федерации 21 сентября. Такие меры российские власти предприняли, чтобы снизить цены на топливо на внутреннем рынке страны. Позднее в кабмине заявили, что готовы смягчить запрет на экспорт дизеля, чтобы снизить риски переполнения хранилищ компании «Транснефть». Однако ограничение на экспорт бензина останется в силе.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко подорожало топливо. За неделю в регионе практически на 2% выросла стоимость самой дешевой марки АИ-93 и дизеля.