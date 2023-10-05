В ЯНАО волонтеры разместили видео с пропавшим 18 дней назад Рамилем Кадыровым

Волонтеры просят помощи у водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО волонтеры опубликовали видео и обновили фото пропавшего 17 сентября 26-летнего Рамиля Кадырова (однофамилец главы Чечни Рамзана Кадырова). Сотрудники поисково-спасательного отряда «Ямал» попросили водителей, двигавшихся по трассе в районе Карамовского поста, просмотреть видеозаписи с регистраторов.

«Внимание! Важная информация! Обновлена ориентировка! Через полицию были запрошены видео с камер наблюдения. Просим автомобилистов, двигавшихся 17 сентября с 6 до 9 часов утра по трассе в районе Карамовского поста, посмотреть видеозаписи с автомобильных регистраторов. Возможно, пропавший попал в кадр», — сообщают сотрудники ДПСО «Ямал» в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры расширили зону поиска. Теперь ориентировки размещены дополнительно в Муравленко, Губкинском и Ханымее.

Любую информацию о местонахождении пропавшего просим сообщать по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112.

Ранее волонтеры начали поиск Рамиля Кадырова в Пыть-Яхе (ХМАО) и Ноябрьске (ЯНАО). О его местонахождении ничего не известно с 17 сентября.