05 октября 2023
04 октября 2023

В ЯНАО волонтеры нашли видео с пропавшим однофамильцем известного политика. Фото, видео

В ЯНАО волонтеры разместили видео с пропавшим 18 дней назад Рамилем Кадыровым
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Волонтеры просят помощи у водителей Фото:

В ЯНАО волонтеры опубликовали видео и обновили фото пропавшего 17 сентября 26-летнего Рамиля Кадырова (однофамилец главы Чечни Рамзана Кадырова). Сотрудники поисково-спасательного отряда «Ямал» попросили водителей, двигавшихся по трассе в районе Карамовского поста, просмотреть видеозаписи с регистраторов.

«Внимание! Важная информация! Обновлена ориентировка! Через полицию были запрошены видео с камер наблюдения. Просим автомобилистов, двигавшихся 17 сентября с 6 до 9 часов утра по трассе в районе Карамовского поста, посмотреть видеозаписи с автомобильных регистраторов. Возможно, пропавший попал в кадр», — сообщают сотрудники ДПСО «Ямал» в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры расширили зону поиска. Теперь ориентировки размещены дополнительно в Муравленко, Губкинском и Ханымее.

Любую информацию о местонахождении пропавшего просим сообщать по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112.

Ранее волонтеры начали поиск Рамиля Кадырова в Пыть-Яхе (ХМАО) и Ноябрьске (ЯНАО). О его местонахождении ничего не известно с 17 сентября.

Волонтеры обновили фото и разместили видео с пропавшим
Волонтеры обновили фото и разместили видео с пропавшим

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В ЯНАО волонтеры опубликовали видео и обновили фото пропавшего 17 сентября 26-летнего Рамиля Кадырова (однофамилец главы Чечни Рамзана Кадырова). Сотрудники поисково-спасательного отряда «Ямал» попросили водителей, двигавшихся по трассе в районе Карамовского поста, просмотреть видеозаписи с регистраторов. «Внимание! Важная информация! Обновлена ориентировка! Через полицию были запрошены видео с камер наблюдения. Просим автомобилистов, двигавшихся 17 сентября с 6 до 9 часов утра по трассе в районе Карамовского поста, посмотреть видеозаписи с автомобильных регистраторов. Возможно, пропавший попал в кадр», — сообщают сотрудники ДПСО «Ямал» в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры расширили зону поиска. Теперь ориентировки размещены дополнительно в Муравленко, Губкинском и Ханымее. Любую информацию о местонахождении пропавшего просим сообщать по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112. Ранее волонтеры начали поиск Рамиля Кадырова в Пыть-Яхе (ХМАО) и Ноябрьске (ЯНАО). О его местонахождении ничего не известно с 17 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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