09 октября 2023

Новому главе придется гасить недовольство в самом протестном курганском округе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, депутат, чиновник, документы, папка, конференция ер
Курганцы из протестного округа написали жалобу в администрацию из-за тарифов Фото:

Недавно назначенному главе Шадринского округа Дмитрию Жукову в преддверии президентской кампании 2024 года придется разбираться с недовольством жителей села Погорелка, которые ранее вышли на митинг из-за тарифов на воду. Сельчане отправили в администрацию жалобу на проблемы с транспортом и водоснабжением. Информация об этом сообщается в социальных сетях.

«Утром инициативная группа жителей Погорелки передала в администрацию Шадринского округа свое обращение с огромным количеством подписей, связанное со сложившейся ситуацией. В течение десяти дней люди ожидают ответа», — указано в посте группы «Шадринск | Регион 45» в социальной сети «ВКонтакте».

В опубликованной жалобе указано, что жители просят оставить маршруты №101 и №104 без изменений в расписании, так как это удобно для сельчан, которые работают в городе Шадринске. В обращении также указано, что жители просят отсыпать дамбу и улицу рядом с мостом через реку Канаш, а также установить освещение на пешеходном мосту. По поводу тарифов в жалобе указано, что сельчане просят изменить сроки начисления и размер пени.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Шадринского округа. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от властей округа.

Ранее URA.RU писало, что глава округа Жуков встретился с перевозчиками после прошедшего в Погорелке митинга. Курганский замгубернатора Ермаков встретился с протестовавшими из-за тарифов жителями. Чиновник пояснил, что просьбы жителей будут отрабатывать после того, как ее составят в письменном виде.

Жители села Погорелка написали жалобу в администрацию Шадринского округа из-за проблем с транспортом
Жители села Погорелка написали жалобу в администрацию Шадринского округа из-за проблем с транспортом
Фото:
Курганцы просят изменить тарифы на воду, из-за которых ранее они вышли на митинг
Курганцы просят изменить тарифы на воду, из-за которых ранее они вышли на митинг
Фото:
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Недавно назначенному главе Шадринского округа Дмитрию Жукову в преддверии президентской кампании 2024 года придется разбираться с недовольством жителей села Погорелка, которые ранее вышли на митинг из-за тарифов на воду. Сельчане отправили в администрацию жалобу на проблемы с транспортом и водоснабжением. Информация об этом сообщается в социальных сетях. «Утром инициативная группа жителей Погорелки передала в администрацию Шадринского округа свое обращение с огромным количеством подписей, связанное со сложившейся ситуацией. В течение десяти дней люди ожидают ответа», — указано в посте группы «Шадринск | Регион 45» в социальной сети «ВКонтакте». В опубликованной жалобе указано, что жители просят оставить маршруты №101 и №104 без изменений в расписании, так как это удобно для сельчан, которые работают в городе Шадринске. В обращении также указано, что жители просят отсыпать дамбу и улицу рядом с мостом через реку Канаш, а также установить освещение на пешеходном мосту. По поводу тарифов в жалобе указано, что сельчане просят изменить сроки начисления и размер пени. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Шадринского округа. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от властей округа. Ранее URA.RU писало, что глава округа Жуков встретился с перевозчиками после прошедшего в Погорелке митинга. Курганский замгубернатора Ермаков встретился с протестовавшими из-за тарифов жителями. Чиновник пояснил, что просьбы жителей будут отрабатывать после того, как ее составят в письменном виде.
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