10 октября 2023

В новом районе Тюмени появится детский сад. Скрин

В Тюмени найдут подрядчика для строительства детского сада в ЖК «Корней»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детские сады. Клипарт. Тюмень, детский сад, детская площадка, забор
Правительство Тюменской области ищет подрядчика, который разработает проектную документацию для нового детского сада в ЖК «Корней» Фото:

Главное управление строительства готовит документы для торгов, в которых определят проектировщика нового детского сада в жилом комплексе «Корней». Эту информацию ведомство опубликовало в обновленном перечне планируемых объектов капитального строительства, который размещен на официальном портале регионального правительства.

«Осуществляется процедура торгов на проведение проектно-изыскательских работ. Объект — строительство детского сада в ЖК „Корней“ г. Тюмень. Заказчиком выступает главное управление строительства Тюменской области», — сообщает документ.

Так же в документе указывается, что сами проектные работы должны пройти в 2024 году, на эти цели планируют потратить 15,4 млн рублей. Параллельно проходит закупка на строительно-монтажные работы для детского сада в районе Мелиораторов, так же правительство готовится искать подрядчика, который займется строительством новой школы на улице Красных Зорь.

Всего же, согласно документу, к 2025 году в Тюменской области планируют построить 10 новых образовательных учреждений и две поликлиники. Запланированный на эти цели бюджет в следующие два года превысит 11 млрд рублей.

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Главное управление строительства готовит документы для торгов, в которых определят проектировщика нового детского сада в жилом комплексе «Корней». Эту информацию ведомство опубликовало в обновленном перечне планируемых объектов капитального строительства, который размещен на официальном портале регионального правительства. «Осуществляется процедура торгов на проведение проектно-изыскательских работ. Объект — строительство детского сада в ЖК „Корней“ г. Тюмень. Заказчиком выступает главное управление строительства Тюменской области», — сообщает документ. Так же в документе указывается, что сами проектные работы должны пройти в 2024 году, на эти цели планируют потратить 15,4 млн рублей. Параллельно проходит закупка на строительно-монтажные работы для детского сада в районе Мелиораторов, так же правительство готовится искать подрядчика, который займется строительством новой школы на улице Красных Зорь. Всего же, согласно документу, к 2025 году в Тюменской области планируют построить 10 новых образовательных учреждений и две поликлиники. Запланированный на эти цели бюджет в следующие два года превысит 11 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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