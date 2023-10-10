В Тюмени найдут подрядчика для строительства детского сада в ЖК «Корней»

Правительство Тюменской области ищет подрядчика, который разработает проектную документацию для нового детского сада в ЖК «Корней» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главное управление строительства готовит документы для торгов, в которых определят проектировщика нового детского сада в жилом комплексе «Корней». Эту информацию ведомство опубликовало в обновленном перечне планируемых объектов капитального строительства, который размещен на официальном портале регионального правительства.

«Осуществляется процедура торгов на проведение проектно-изыскательских работ. Объект — строительство детского сада в ЖК „Корней“ г. Тюмень. Заказчиком выступает главное управление строительства Тюменской области», — сообщает документ.

Так же в документе указывается, что сами проектные работы должны пройти в 2024 году, на эти цели планируют потратить 15,4 млн рублей. Параллельно проходит закупка на строительно-монтажные работы для детского сада в районе Мелиораторов, так же правительство готовится искать подрядчика, который займется строительством новой школы на улице Красных Зорь.

Всего же, согласно документу, к 2025 году в Тюменской области планируют построить 10 новых образовательных учреждений и две поликлиники. Запланированный на эти цели бюджет в следующие два года превысит 11 млрд рублей.