Экс-спикер думы Тюмени переехал на новое место работы вместе с водителем

11 октября 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Водитель Евгения Заболотного устроен в Тюменскую домостроительную компанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший спикер думы Тюмени Евгений Заболотный трудоустроил в Тюменскую домостроительную компанию своего водителя, который ранее работал в мэрии. Сам Заболотный занял должность заместителя гендиректора (инсайд URA.RU подтвердился). Об этом агентству рассказал источник из тюменской политики. «Водитель Заболотного, который ранее был трудоустроен в мэрии, теперь работает в ТДСК. Самого Евгения Борисовича уже представили коллективу компании. Он был встречен с почестями», — сообщают инсайдеры. Ранее URA.RU предсказывало, что Заболотный займет топ-должность в Тюменской домостроительной кампании. Там для политика заранее подготовили VIP-кабинет

Бывший спикер думы Тюмени Евгений Заболотный трудоустроил в Тюменскую домостроительную компанию своего водителя, который ранее работал в мэрии. Сам Заболотный занял должность заместителя гендиректора (инсайд URA.RU подтвердился). Об этом агентству рассказал источник из тюменской политики. «Водитель Заболотного, который ранее был трудоустроен в мэрии, теперь работает в ТДСК. Самого Евгения Борисовича уже представили коллективу компании. Он был встречен с почестями», — сообщают инсайдеры. Ранее URA.RU предсказывало, что Заболотный займет топ-должность в Тюменской домостроительной кампании. Там для политика заранее подготовили VIP-кабинет