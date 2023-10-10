Экс-спикер думы Тюмени переехал на новое место работы вместе с водителем

Бывший спикер думы Тюмени Евгений Заболотный трудоустроил в Тюменскую домостроительную компанию своего водителя, который ранее работал в мэрии. Сам Заболотный занял должность заместителя гендиректора (инсайд URA.RU подтвердился). Об этом агентству рассказал источник из тюменской политики.
«Водитель Заболотного, который ранее был трудоустроен в мэрии, теперь работает в ТДСК. Самого Евгения Борисовича уже представили коллективу компании. Он был встречен с почестями», — сообщают инсайдеры.
Ранее URA.RU предсказывало, что Заболотный займет топ-должность в Тюменской домостроительной кампании. Там для политика заранее подготовили VIP-кабинет
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