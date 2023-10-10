10 октября 2023

Экс-спикер думы Тюмени переехал на новое место работы вместе с водителем

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, автомобилист, такси, водитель, руль, автовладелец
Водитель Евгения Заболотного устроен в Тюменскую домостроительную компанию Фото:

Бывший спикер думы Тюмени Евгений Заболотный трудоустроил в Тюменскую домостроительную компанию своего водителя, который ранее работал в мэрии. Сам Заболотный занял должность заместителя гендиректора (инсайд URA.RU подтвердился). Об этом агентству рассказал источник из тюменской политики.

«Водитель Заболотного, который ранее был трудоустроен в мэрии, теперь работает в ТДСК. Самого Евгения Борисовича уже представили коллективу компании. Он был встречен с почестями», — сообщают инсайдеры.

Ранее URA.RU предсказывало, что Заболотный займет топ-должность в Тюменской домостроительной кампании. Там для политика заранее подготовили VIP-кабинет

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Бывший спикер думы Тюмени Евгений Заболотный трудоустроил в Тюменскую домостроительную компанию своего водителя, который ранее работал в мэрии. Сам Заболотный занял должность заместителя гендиректора (инсайд URA.RU подтвердился). Об этом агентству рассказал источник из тюменской политики. «Водитель Заболотного, который ранее был трудоустроен в мэрии, теперь работает в ТДСК. Самого Евгения Борисовича уже представили коллективу компании. Он был встречен с почестями», — сообщают инсайдеры. Ранее URA.RU предсказывало, что Заболотный займет топ-должность в Тюменской домостроительной кампании. Там для политика заранее подготовили VIP-кабинет
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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