Тюменская область нарастила экспорт товаров в Киргизию

11 октября 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Товарооборот между Тюменской областью и Киргизией вырос в 1,6 раза Фото: Николай Бастриков © URA.RU Внешнеторговый оборот Тюменской области и Киргизии за прошедший год вырос в 1,6 раза. Об этом глава региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале. «Принял участие в X Российско-Кыргызской межрегиональной конференции, посвященной промышленной кооперации наших стран. Тюменская область и Кыргызстан — давние надежные партнеры. В 2019-м мы подписали соглашение о сотрудничестве. Только в прошлом году наш внешнеторговый оборот увеличился в 1,6 раза», — написал губернатор Тюменской области. Он добавил, что Тюменская область поставляет в Киргизию полимерную продукцию, оборудование и механические устройства, электромашины, изделия из древесины, лекарства и продукты. Тесные связи с республикой налажены в области здравоохранения, науки и образования. Так, многие студенты Кыргызстана получают высшее образование в тюменских вузах. Кроме того, в 2022 году в больницы региона за помощью обратились почти пять тысяч граждан соседней страны. Ранее агентство писало о том, что тюменский губернатор уехал в Киргизию для участия в экономическом форуме. Глава региона стал одним из гостей X российско-киргизской межрегиональной конференции, посвященной развитию бизнес-отношений между Россией и Кыргызстаном.

Внешнеторговый оборот Тюменской области и Киргизии за прошедший год вырос в 1,6 раза. Об этом глава региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале. «Принял участие в X Российско-Кыргызской межрегиональной конференции, посвященной промышленной кооперации наших стран. Тюменская область и Кыргызстан — давние надежные партнеры. В 2019-м мы подписали соглашение о сотрудничестве. Только в прошлом году наш внешнеторговый оборот увеличился в 1,6 раза», — написал губернатор Тюменской области. Он добавил, что Тюменская область поставляет в Киргизию полимерную продукцию, оборудование и механические устройства, электромашины, изделия из древесины, лекарства и продукты. Тесные связи с республикой налажены в области здравоохранения, науки и образования. Так, многие студенты Кыргызстана получают высшее образование в тюменских вузах. Кроме того, в 2022 году в больницы региона за помощью обратились почти пять тысяч граждан соседней страны. Ранее агентство писало о том, что тюменский губернатор уехал в Киргизию для участия в экономическом форуме. Глава региона стал одним из гостей X российско-киргизской межрегиональной конференции, посвященной развитию бизнес-отношений между Россией и Кыргызстаном.