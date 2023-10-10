10 октября 2023

Тюменская область нарастила экспорт товаров в Киргизию

© Служба новостей «URA.RU»
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Провал на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск. Уватский район, фура
Товарооборот между Тюменской областью и Киргизией вырос в 1,6 раза Фото:

Внешнеторговый оборот Тюменской области и Киргизии за прошедший год вырос в 1,6 раза. Об этом глава региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале.

«Принял участие в X Российско-Кыргызской межрегиональной конференции, посвященной промышленной кооперации наших стран. Тюменская область и Кыргызстан — давние надежные партнеры. В 2019-м мы подписали соглашение о сотрудничестве. Только в прошлом году наш внешнеторговый оборот увеличился в 1,6 раза», — написал губернатор Тюменской области.

Он добавил, что Тюменская область поставляет в Киргизию полимерную продукцию, оборудование и механические устройства, электромашины, изделия из древесины, лекарства и продукты. Тесные связи с республикой налажены в области здравоохранения, науки и образования. Так, многие студенты Кыргызстана получают высшее образование в тюменских вузах. Кроме того, в 2022 году в больницы региона за помощью обратились почти пять тысяч граждан соседней страны.

Ранее агентство писало о том, что тюменский губернатор уехал в Киргизию для участия в экономическом форуме. Глава региона стал одним из гостей X российско-киргизской межрегиональной конференции, посвященной развитию бизнес-отношений между Россией и Кыргызстаном.

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Внешнеторговый оборот Тюменской области и Киргизии за прошедший год вырос в 1,6 раза. Об этом глава региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале. «Принял участие в X Российско-Кыргызской межрегиональной конференции, посвященной промышленной кооперации наших стран. Тюменская область и Кыргызстан — давние надежные партнеры. В 2019-м мы подписали соглашение о сотрудничестве. Только в прошлом году наш внешнеторговый оборот увеличился в 1,6 раза», — написал губернатор Тюменской области. Он добавил, что Тюменская область поставляет в Киргизию полимерную продукцию, оборудование и механические устройства, электромашины, изделия из древесины, лекарства и продукты. Тесные связи с республикой налажены в области здравоохранения, науки и образования. Так, многие студенты Кыргызстана получают высшее образование в тюменских вузах. Кроме того, в 2022 году в больницы региона за помощью обратились почти пять тысяч граждан соседней страны. Ранее агентство писало о том, что тюменский губернатор уехал в Киргизию для участия в экономическом форуме. Глава региона стал одним из гостей X российско-киргизской межрегиональной конференции, посвященной развитию бизнес-отношений между Россией и Кыргызстаном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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