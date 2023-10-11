В Тюменской области создадут собственное «Золотое кольцо»

В Тюменской области планируют создать новый туристический маршрут «Золотое кольцо». Об этом рассказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.
«Моя мечта и мечта многих людей — это создать своего рода „Золотое кольцо“. Сюда войдут Ярковский район, Ялуторовск и Ялуторовский район. Я знаю, что Ярковский район сейчас активно занимается развитием родины Григория Распутина. В Ялуторовске — традиционно музей и острог. И закольцевать еще Ялуторовский район по музеям, национальным населенным пунктам, которые имеют возможность представить экспонаты и термальный парк», — рассказал Гильгенберг во время эфира, который транслировался в группе «ЦУР Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что Тюменскую область признали привлекательным для туризма регионом. По словам директора областного департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, в регионе есть все для круглогодичного приема гостей.
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