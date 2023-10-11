11 октября 2023

В Тюменской области создадут собственное «Золотое кольцо»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, набережная тюмени, виды тюмени
Новый маршрут будет проходить через Ярковский и Ялуторовский районы Фото:

В Тюменской области планируют создать новый туристический маршрут «Золотое кольцо». Об этом рассказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

«Моя мечта и мечта многих людей — это создать своего рода „Золотое кольцо“. Сюда войдут Ярковский район, Ялуторовск и Ялуторовский район. Я знаю, что Ярковский район сейчас активно занимается развитием родины Григория Распутина. В Ялуторовске — традиционно музей и острог. И закольцевать еще Ялуторовский район по музеям, национальным населенным пунктам, которые имеют возможность представить экспонаты и термальный парк», — рассказал Гильгенберг во время эфира, который транслировался в группе «ЦУР Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что Тюменскую область признали привлекательным для туризма регионом. По словам директора областного департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, в регионе есть все для круглогодичного приема гостей.

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В Тюменской области планируют создать новый туристический маршрут «Золотое кольцо». Об этом рассказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг. «Моя мечта и мечта многих людей — это создать своего рода „Золотое кольцо“. Сюда войдут Ярковский район, Ялуторовск и Ялуторовский район. Я знаю, что Ярковский район сейчас активно занимается развитием родины Григория Распутина. В Ялуторовске — традиционно музей и острог. И закольцевать еще Ялуторовский район по музеям, национальным населенным пунктам, которые имеют возможность представить экспонаты и термальный парк», — рассказал Гильгенберг во время эфира, который транслировался в группе «ЦУР Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что Тюменскую область признали привлекательным для туризма регионом. По словам директора областного департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, в регионе есть все для круглогодичного приема гостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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