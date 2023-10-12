Список грибов, из-за которых тюменцы могут попасть в тюрьму. Фото

Тюменцам грозит тюрьма за сбор краснокнижных грибов
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы в Дендрологическом парке. Екатеринбург, гриб
В тюменских лесах растет три вида грибов, внесенных в Красную книгу России Фото:

Жителям Тюменской области с 12 октября грозит уголовная ответственность за сбор грибов, которые внесены в Красную книгу. В регионе встречаются три вида грибов, из-за которых любителей тихой охоты могут оштрафовать или посадить в тюрьму.

В тюменских лесах растет саркосома шаровидная — это несъедобный гриб, который используется чаще в лечебных целях. Он представляет собой коричневый шар, внутри которого есть желеобразная консистенция.

Также в регионе можно встретиться лобарию легочную. Согласно Красной книге России, главным фактором, влияющим на сокращение численности вида является загрязнение воздуха. Растет и спарассис курчавый, его белая мякоть имеет неприятный запах. Причины сокращения вида неизвестны.

За сбор грибов из Красной книги жителям грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до четыре лет. Если же тюменцев уличат в незаконной продаже или покупке исчезающих видов, то им придется заплатить 1,5 млн рублей. Или их могут лишить свободы на срок до 5 лет. Использование служебного положения для сбора грибов приведет к штрафу до 3 млн или девяти годам тюрьмы.

Саркосома шаровидная
Саркосома шаровидная
Фото:
Лобария легочная
Лобария легочная
Фото:
Спарассис курчавый
Спарассис курчавый
Фото:

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Жителям Тюменской области с 12 октября грозит уголовная ответственность за сбор грибов, которые внесены в Красную книгу. В регионе встречаются три вида грибов, из-за которых любителей тихой охоты могут оштрафовать или посадить в тюрьму. В тюменских лесах растет саркосома шаровидная — это несъедобный гриб, который используется чаще в лечебных целях. Он представляет собой коричневый шар, внутри которого есть желеобразная консистенция. Также в регионе можно встретиться лобарию легочную. Согласно Красной книге России, главным фактором, влияющим на сокращение численности вида является загрязнение воздуха. Растет и спарассис курчавый, его белая мякоть имеет неприятный запах. Причины сокращения вида неизвестны. За сбор грибов из Красной книги жителям грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до четыре лет. Если же тюменцев уличат в незаконной продаже или покупке исчезающих видов, то им придется заплатить 1,5 млн рублей. Или их могут лишить свободы на срок до 5 лет. Использование служебного положения для сбора грибов приведет к штрафу до 3 млн или девяти годам тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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