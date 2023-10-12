Тюменцам грозит тюрьма за сбор краснокнижных грибов

В тюменских лесах растет три вида грибов, внесенных в Красную книгу России Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителям Тюменской области с 12 октября грозит уголовная ответственность за сбор грибов, которые внесены в Красную книгу. В регионе встречаются три вида грибов, из-за которых любителей тихой охоты могут оштрафовать или посадить в тюрьму.

В тюменских лесах растет саркосома шаровидная — это несъедобный гриб, который используется чаще в лечебных целях. Он представляет собой коричневый шар, внутри которого есть желеобразная консистенция.

Также в регионе можно встретиться лобарию легочную. Согласно Красной книге России, главным фактором, влияющим на сокращение численности вида является загрязнение воздуха. Растет и спарассис курчавый, его белая мякоть имеет неприятный запах. Причины сокращения вида неизвестны.

За сбор грибов из Красной книги жителям грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до четыре лет. Если же тюменцев уличат в незаконной продаже или покупке исчезающих видов, то им придется заплатить 1,5 млн рублей. Или их могут лишить свободы на срок до 5 лет. Использование служебного положения для сбора грибов приведет к штрафу до 3 млн или девяти годам тюрьмы.

Саркосома шаровидная Фото: Красная книга России, https://redbookrf.ru/sarkosoma-sharovidnaya-sarcosoma-globosum

Лобария легочная Фото: Красная книга России, https://redbookrf.ru/lobariya-legochnaya-lobaria-pulmonaria