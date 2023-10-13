В Тюмени легковушка упала в яму, выкопанную посреди дороги. Фото

14 октября 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Водитель иномарки проигнорировал предупреждающие знаки о дорожных работах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени водитель Daewoo Nexia проигнорировал предупреждающие знаки о дорожных работах и опрокинул машину в огромную яму. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «Daewoo Nexia сегодня в шестом часу утра „улетела“ в яму в месте проведения дорожных работ в районе перекрестка улиц Харьковской и Одесской. Автомобилист сказал, что не обратил внимания на знаки, предупреждающие о дорожных работах и, в последний момент, не успел перестроиться», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Водитель и пассажир иномарки не пострадали. В ведомстве напомнили, что дорожные работы будут выполняться в период с 13 по 15 октября. Водителей призывают быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.

В Тюмени водитель Daewoo Nexia проигнорировал предупреждающие знаки о дорожных работах и опрокинул машину в огромную яму. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «Daewoo Nexia сегодня в шестом часу утра „улетела“ в яму в месте проведения дорожных работ в районе перекрестка улиц Харьковской и Одесской. Автомобилист сказал, что не обратил внимания на знаки, предупреждающие о дорожных работах и, в последний момент, не успел перестроиться», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Водитель и пассажир иномарки не пострадали. В ведомстве напомнили, что дорожные работы будут выполняться в период с 13 по 15 октября. Водителей призывают быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.