13 октября 2023

В Тюмени легковушка упала в яму, выкопанную посреди дороги. Фото

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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Водитель иномарки проигнорировал предупреждающие знаки о дорожных работах Фото:

В Тюмени водитель Daewoo Nexia проигнорировал предупреждающие знаки о дорожных работах и опрокинул машину в огромную яму. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«Daewoo Nexia сегодня в шестом часу утра „улетела“ в яму в месте проведения дорожных работ в районе перекрестка улиц Харьковской и Одесской. Автомобилист сказал, что не обратил внимания на знаки, предупреждающие о дорожных работах и, в последний момент, не успел перестроиться», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Водитель и пассажир иномарки не пострадали. В ведомстве напомнили, что дорожные работы будут выполняться в период с 13 по 15 октября. Водителей призывают быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.

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В Тюмени водитель Daewoo Nexia проигнорировал предупреждающие знаки о дорожных работах и опрокинул машину в огромную яму. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «Daewoo Nexia сегодня в шестом часу утра „улетела“ в яму в месте проведения дорожных работ в районе перекрестка улиц Харьковской и Одесской. Автомобилист сказал, что не обратил внимания на знаки, предупреждающие о дорожных работах и, в последний момент, не успел перестроиться», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Водитель и пассажир иномарки не пострадали. В ведомстве напомнили, что дорожные работы будут выполняться в период с 13 по 15 октября. Водителей призывают быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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