Шумков показал фото со своим отцом

15 октября 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор Вадим Шумков поздравил жителей с Днем отца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал фото со своим отцом. Фотографию глава региона опубликовал в своем telegram-канале. «В последнее время часто (и слава Богу) стали говорить о семейных ценностях. Думаю, все уже сказано и написано давно. С праздником тебя, отец», — написал в посте Шумков. По мнению главы региона, в сферу семейных отношений пытались привнести всякий мусор, трансгендерную идеологию, деградационную моду на «пожить для себя». Однако сейчас уже все понимают, что это был тупиковый путь. Также Шумков в посте поздравил курганцев с Днем отца, который отмечается сегодня. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратил внимание на воспитание школьников в духе традиционных семейных ценностей. По его мнению, приоритет должен быть на стороне многодетных семей. Отец и сын Шумковы Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)», https://t.me/silavpravdevshumkov

Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал фото со своим отцом. Фотографию глава региона опубликовал в своем telegram-канале. «В последнее время часто (и слава Богу) стали говорить о семейных ценностях. Думаю, все уже сказано и написано давно. С праздником тебя, отец», — написал в посте Шумков. По мнению главы региона, в сферу семейных отношений пытались привнести всякий мусор, трансгендерную идеологию, деградационную моду на «пожить для себя». Однако сейчас уже все понимают, что это был тупиковый путь. Также Шумков в посте поздравил курганцев с Днем отца, который отмечается сегодня. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратил внимание на воспитание школьников в духе традиционных семейных ценностей. По его мнению, приоритет должен быть на стороне многодетных семей.