Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал фото со своим отцом. Фотографию глава региона опубликовал в своем telegram-канале.
«В последнее время часто (и слава Богу) стали говорить о семейных ценностях. Думаю, все уже сказано и написано давно. С праздником тебя, отец», — написал в посте Шумков.
По мнению главы региона, в сферу семейных отношений пытались привнести всякий мусор, трансгендерную идеологию, деградационную моду на «пожить для себя». Однако сейчас уже все понимают, что это был тупиковый путь. Также Шумков в посте поздравил курганцев с Днем отца, который отмечается сегодня.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратил внимание на воспитание школьников в духе традиционных семейных ценностей. По его мнению, приоритет должен быть на стороне многодетных семей.
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