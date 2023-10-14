14 октября 2023
13 октября 2023

Шумков показал фото со своим отцом

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор Вадим Шумков поздравил жителей с Днем отца Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал фото со своим отцом. Фотографию глава региона опубликовал в своем telegram-канале.

«В последнее время часто (и слава Богу) стали говорить о семейных ценностях. Думаю, все уже сказано и написано давно. С праздником тебя, отец», — написал в посте Шумков.

По мнению главы региона, в сферу семейных отношений пытались привнести всякий мусор, трансгендерную идеологию, деградационную моду на «пожить для себя». Однако сейчас уже все понимают, что это был тупиковый путь. Также Шумков в посте поздравил курганцев с Днем отца, который отмечается сегодня.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратил внимание на воспитание школьников в духе традиционных семейных ценностей. По его мнению, приоритет должен быть на стороне многодетных семей.

Отец и сын Шумковы
Отец и сын Шумковы
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал фото со своим отцом. Фотографию глава региона опубликовал в своем telegram-канале. «В последнее время часто (и слава Богу) стали говорить о семейных ценностях. Думаю, все уже сказано и написано давно. С праздником тебя, отец», — написал в посте Шумков. По мнению главы региона, в сферу семейных отношений пытались привнести всякий мусор, трансгендерную идеологию, деградационную моду на «пожить для себя». Однако сейчас уже все понимают, что это был тупиковый путь. Также Шумков в посте поздравил курганцев с Днем отца, который отмечается сегодня. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратил внимание на воспитание школьников в духе традиционных семейных ценностей. По его мнению, приоритет должен быть на стороне многодетных семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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