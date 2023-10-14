Предприятие мэрии Щучье взыскивает миллионы с властей Курганской области

МКП «Рублевское», которое принадлежит мэрии Щучье, требует 8 миллионов рублей с департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. Об этом говорится в судебных материалах.
«МКП „Рублевское“ поставщик теплоэнергии города Щучье взыскивает 8 млн 300 тысяч рублей с департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. Дело принято к рассмотрению в суде первой инстанции», — указано в материалах, опубликованных на сайте областного арбитражного суда.
В материалах уточняется, что финансовые претензии ресурсоснабжающей организации МКП «Рублевское» к структуре регионального правительства связаны с экономическим спором из-за энергоснабжения. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, чтобы выяснить причины иска со стороны МКП «Рублевское». Ответ ожидается.
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