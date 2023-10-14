14 октября 2023
13 октября 2023

Предприятие мэрии Щучье взыскивает миллионы с властей Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, здание арбитражного суда
МКП «Рублевское» взыскивает 8 млн с департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Фото:

МКП «Рублевское», которое принадлежит мэрии Щучье, требует 8 миллионов рублей с департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. Об этом говорится в судебных материалах.

«МКП „Рублевское“ поставщик теплоэнергии города Щучье взыскивает 8 млн 300 тысяч рублей с департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. Дело принято к рассмотрению в суде первой инстанции», — указано в материалах, опубликованных на сайте областного арбитражного суда.

В материалах уточняется, что финансовые претензии ресурсоснабжающей организации МКП «Рублевское» к структуре регионального правительства связаны с экономическим спором из-за энергоснабжения. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, чтобы выяснить причины иска со стороны МКП «Рублевское». Ответ ожидается.

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МКП «Рублевское», которое принадлежит мэрии Щучье, требует 8 миллионов рублей с департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. Об этом говорится в судебных материалах. «МКП „Рублевское“ поставщик теплоэнергии города Щучье взыскивает 8 млн 300 тысяч рублей с департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. Дело принято к рассмотрению в суде первой инстанции», — указано в материалах, опубликованных на сайте областного арбитражного суда. В материалах уточняется, что финансовые претензии ресурсоснабжающей организации МКП «Рублевское» к структуре регионального правительства связаны с экономическим спором из-за энергоснабжения. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, чтобы выяснить причины иска со стороны МКП «Рублевское». Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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