15 октября 2023

Бастрыкин вмешается в дело тюменской сироты, которой не предоставляют квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поможет тюменской сироте добиться выделения жилплощади Фото:

СК РФ начнет процессуальную проверку по делу тюменской сироты. Она стоит в очереди на квартиру с 2000 года. К делу подключился Александр Бастрыкин. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах», — сказано в публикации СК РФ.

Сирота стояла в очереди не получение благоустроенного помещения с 2000 года, однако в 2013 году была оттуда необоснованно исключена. По решению суда в прошлом году компетентные органы обязали предоставить ей жилое помещение, но этого не произошло.

Ранее URA.RU сообщало о том, что сирот Тюменской области массово обделяли правами на жилплощадь. Сироты из Заводоуковска и Ишима обращались в областную прокуратуру с просьбой провести проверку о нарушении их жилищных прав.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
СК РФ начнет процессуальную проверку по делу тюменской сироты. Она стоит в очереди на квартиру с 2000 года. К делу подключился Александр Бастрыкин. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах», — сказано в публикации СК РФ. Сирота стояла в очереди не получение благоустроенного помещения с 2000 года, однако в 2013 году была оттуда необоснованно исключена. По решению суда в прошлом году компетентные органы обязали предоставить ей жилое помещение, но этого не произошло. Ранее URA.RU сообщало о том, что сирот Тюменской области массово обделяли правами на жилплощадь. Сироты из Заводоуковска и Ишима обращались в областную прокуратуру с просьбой провести проверку о нарушении их жилищных прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...