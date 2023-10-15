Бастрыкин вмешается в дело тюменской сироты, которой не предоставляют квартиру

16 октября 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поможет тюменской сироте добиться выделения жилплощади Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru СК РФ начнет процессуальную проверку по делу тюменской сироты. Она стоит в очереди на квартиру с 2000 года. К делу подключился Александр Бастрыкин. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах», — сказано в публикации СК РФ. Сирота стояла в очереди не получение благоустроенного помещения с 2000 года, однако в 2013 году была оттуда необоснованно исключена. По решению суда в прошлом году компетентные органы обязали предоставить ей жилое помещение, но этого не произошло. Ранее URA.RU сообщало о том, что сирот Тюменской области массово обделяли правами на жилплощадь. Сироты из Заводоуковска и Ишима обращались в областную прокуратуру с просьбой провести проверку о нарушении их жилищных прав.

СК РФ начнет процессуальную проверку по делу тюменской сироты. Она стоит в очереди на квартиру с 2000 года. К делу подключился Александр Бастрыкин. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах», — сказано в публикации СК РФ. Сирота стояла в очереди не получение благоустроенного помещения с 2000 года, однако в 2013 году была оттуда необоснованно исключена. По решению суда в прошлом году компетентные органы обязали предоставить ей жилое помещение, но этого не произошло. Ранее URA.RU сообщало о том, что сирот Тюменской области массово обделяли правами на жилплощадь. Сироты из Заводоуковска и Ишима обращались в областную прокуратуру с просьбой провести проверку о нарушении их жилищных прав.