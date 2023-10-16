Прокуратура Тюмени потребовала уведомлять бизнес о проверках

Депутаты комиссии по городскому самоуправлению гордумы Тюмени рассмотрели протест прокуратуры и проголосовали за изменение порядка проведения проверок бизнеса. Об этом URA.RU рассказал рассказал председатель комиссии Степан Киричук.
«Прокуратура в порядке надзора отправила нам еще в июне этот протест. Нужно было добавить в документ по муниципальному контролю за бизнесом поправки, чтобы уведомлять бизнесменов о плановых проверках в личном кабинете. Мы добавили. Окончательное решение будет принимать гордума на заседании 26 октября», — прокомментировал Степан Киричук.
За удовлетворение требований прокуратуры проголосовали все 10 депутатов из комиссии по городскому самоуправлению. Заместитель прокурора города Тюмени Ольга Важенина предупредила депутатов, что надзорный орган будет следить за исполнением принятого решения.
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