«Яндекс Go» начал отстранять от работы тюменских таксистов

Таксистам запретили игнорировать заказы из тюменского аэропорта Рощино Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Агрегатор такси «Яндекс. Go» начал отстранять от работы водителей, которые отказываются забирать пассажиров из тюменского аэропорта Рощино. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков.

«Если водитель часто отказывался брать заказы из аэропорта Рощино, то ему могут полностью закрыть доступ к рабочей программе „Яндекс. Go“. Фактически, это можно смело приравнять к увольнению, поскольку бан в таком случае „прилетает“ навсегда», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что тюменские таксисты отказываются брать заказы от пассажиров из аэропорта Рощино по ряду причин. «Во-первых, дальняя подача: водитель в момент заказа может находиться в другом районе. И для того, чтобы попасть в аэропорт, ему придется проехать несколько лишних километров. Дополнительные расходы на бензин ему, естественно, никто не компенсирует. Во-вторых, таксиста может не устроить конечная точка маршрута, которая находится на большом расстоянии от места подачи автомобиля», — добавил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени появились фирмы, которые за деньги помогают водителям такси получать допуск к работе. По словам источников агентства, в таком случае таксисты фактически не проходят медосмотр, поэтому могут сесть за руль в нетрезвом состоянии.