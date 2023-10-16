Тюменцы пожаловались на холодное и невкусное питание в школах

Тюменские дети пожаловались на невкусное и холодное питание в школах, им недовольны 59% опрошенных. Об этом URA.RU рассказала руководитель организации многодетных семей «Радость» Елена Тенегина, которая провела опрос среди школьников и родителей о качестве питания.
«Только 25% опрошенных довольны питанием. В основном люди недовольны едой. Возмущались, что порции маленькие, что многие дети не успевают поесть, что еда невкусная. Также моя дочь отказалась есть в школе. Она отправляла мне фотографии котлет с волосом, непрожаренного мяса. Жалуются, что еда холодная», — рассказала агентству Тенегина.
Участие в опросе приняли более 200 человек. По словам руководителя организации, результаты анкетирования будут направлены депутаты Тюменской областной думы от КПРФ Ивану Левченко, именно по его просьбе был проведен опрос.
Агентство направило запрос в комбинат школьного питания «Центральный». Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в корпусе тюменской школы №94 ученики выстраивались в огромные очереди в столовую. По словам пользователей, из-за таких столпотворений некоторые дети могут остаться без порций.
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