Тюменские власти готовы потерять десятки миллионов рублей ради преступников

В Тюменской области хотят предоставить льготы по аренде бизнесменам, которые готовы давать работу преступникам, осужденным к принудительным работам. На этом бюджет может потерять почти 21 млн рублей за год. Соответствующие поправки в законодательство разработаны департаментом имущественных отношений региона.
«Предлагается предусмотреть возможность предоставления госимущества без торгов и по льготной арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства, которые планируют использовать труд осужденных к принудительным работам на базе арендуемого имущества. По предварительным расчетам выпадающие доходы в бюджет за год составят почти 21 млн рублей», — говорится в проекте постановления, текст которого имеется в распоряжении URA.RU.
Планируемые поправки в законодательство обусловлены поручением президента РФ Владимира Путина. Согласно ему, в субъектах РФ должны создаваться исправительные центры, где осужденные будут исполнять решения судов. Чтобы заинтересовать организации, тюменские власти и разработали новые льготы.
По замыслу чиновников, в такую льготную аренду на территории региона можно предоставить шесть зданий. Три из них находятся в Тюмени, на улице Новой, еще столько же в селе Успенка, на улице Студенческой. В настоящее время проект поправок проходит экспертизу и обсуждение.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.