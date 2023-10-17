17 октября 2023

Тюменские власти готовы потерять десятки миллионов рублей ради преступников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, подследственный, уголовное дело, осужденный, преступник, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, наручники
Чтобы осужденные могли трудиться, власти готовы отказаться от части доходов Фото:

В Тюменской области хотят предоставить льготы по аренде бизнесменам, которые готовы давать работу преступникам, осужденным к принудительным работам. На этом бюджет может потерять почти 21 млн рублей за год. Соответствующие поправки в законодательство разработаны департаментом имущественных отношений региона.

«Предлагается предусмотреть возможность предоставления госимущества без торгов и по льготной арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства, которые планируют использовать труд осужденных к принудительным работам на базе арендуемого имущества. По предварительным расчетам выпадающие доходы в бюджет за год составят почти 21 млн рублей», — говорится в проекте постановления, текст которого имеется в распоряжении URA.RU.

Планируемые поправки в законодательство обусловлены поручением президента РФ Владимира Путина. Согласно ему, в субъектах РФ должны создаваться исправительные центры, где осужденные будут исполнять решения судов. Чтобы заинтересовать организации, тюменские власти и разработали новые льготы.

По замыслу чиновников, в такую льготную аренду на территории региона можно предоставить шесть зданий. Три из них находятся в Тюмени, на улице Новой, еще столько же в селе Успенка, на улице Студенческой. В настоящее время проект поправок проходит экспертизу и обсуждение.

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В Тюменской области хотят предоставить льготы по аренде бизнесменам, которые готовы давать работу преступникам, осужденным к принудительным работам. На этом бюджет может потерять почти 21 млн рублей за год. Соответствующие поправки в законодательство разработаны департаментом имущественных отношений региона. «Предлагается предусмотреть возможность предоставления госимущества без торгов и по льготной арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства, которые планируют использовать труд осужденных к принудительным работам на базе арендуемого имущества. По предварительным расчетам выпадающие доходы в бюджет за год составят почти 21 млн рублей», — говорится в проекте постановления, текст которого имеется в распоряжении URA.RU. Планируемые поправки в законодательство обусловлены поручением президента РФ Владимира Путина. Согласно ему, в субъектах РФ должны создаваться исправительные центры, где осужденные будут исполнять решения судов. Чтобы заинтересовать организации, тюменские власти и разработали новые льготы. По замыслу чиновников, в такую льготную аренду на территории региона можно предоставить шесть зданий. Три из них находятся в Тюмени, на улице Новой, еще столько же в селе Успенка, на улице Студенческой. В настоящее время проект поправок проходит экспертизу и обсуждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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