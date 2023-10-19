По легенде, дрон повредил маслопровода, в результате чего пострадали люди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Курганской ТЭЦ 1 прошла тренировка для сотрудников семи ведомств по устранению возможных последствий атаки дрона-камикадзе. Об этом сообщила Курганская генерирующая компания в сообществе соцсети «ВКонтакте».

«На базе Курганской ТЭЦ 1 отработали слаженность в действиях при устранении последствий взрыва 53 человека личного состава предприятия и 42 специалиста из 7 ведомств, таких как: главное управление МЧС России по Курганской области, единая дежурно-диспетчерская служба Кургана (ЕДДС), главное управление МВД России по Курганской области, управление Росгвардии Курганской области, Курганский областной центр Медицины катастроф, центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области, аварийно-спасательное формирование Свердловского центра „Экоспас“», — написано в сообществе Курганской генерирующей компании. Уточняется, что, по легенде учений, в результате атаки произошло возгорание из-за повреждения маслопроводов, якобы пострадали работники турбинного цеха.

Согласно описанию событий, вначале диспетчерская служба ТЭЦ оповестила о случившемся ЕДДС. Затем персоналу ТЭЦ были выданы средства индивидуальной защиты. Часть специалистов эвакуировались в бомбоубежище, другая часть проводила инженерную, радиационную и химическую разведку. После этого, как сообщает КГК, прошла эвакуация пострадавших, оказание первой медицинской помощи и тушение пожара огнетушителями. Далее на место прибыла служба МЧС для тушения пожара и эвакуации условно пострадавших, а подразделения МВД и Росгвардии прибыли для оцепления и наладки пропускного режима на территории. Центр гигиены и эпидемиологии выполнил задачи по обнаружению радиоактивного, химического и биологического заражения воды, почвы и воздуха. Кинологи УМВД с розыскной собакой обследовали территорию на предмет взрывных устройств. Тем временем «пострадавшему» оказывалась первая медицинская помощь врачами центра Медицины катастроф.

В КГК уточнили, что такие тренировки необходимы для отработки четкости действий в непредвиденной ситуации. Важно наладить взаимодействие между сотрудниками пострадавшего предприятия, органами управления и силами гражданской обороны.

Ранее URA.RU писало, что курганские энергетики провели тренировку по оперативному реагированию на аварии линии электропередач. 123 специалиста СУЭНКО приняли участие в условной ликвидации аварии.

В учениях приняли участие семь разных ведомств Фото: сообщество «Курганская генерирующая компания | ПАО КГК» в соцсети «ВКонтакте»

Центр гигиены и эпидемиологии искал на месте следы радиоактивного, химического и биологического заражения воды, почвы и воздуха Фото: сообщество «Курганская генерирующая компания | ПАО КГК» в соцсети «ВКонтакте»