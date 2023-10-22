В Тюменской области выделят деньги на ремонт жилья матерей участников СВО

Александр Моор провел личный прием граждан Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, женщины, чьи сыновья находятся на СВО, получат деньги на ремонт жилья. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.

«Материальную помощь на ремонт жилья получат матери участников специальной военной операции из Тобольска и Вагайского района. Такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема жителей региона», — сообщили в инфоцентре властей.

Там добавили, что еще одной жительнице Вагайского района выделят деньги на замену внутридомового газового оборудования. Сын женщины также участвует в СВО.