22 октября 2023

В Тюменской области выделят деньги на ремонт жилья матерей участников СВО

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Александр Моор провел личный прием граждан Фото:
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По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, женщины, чьи сыновья находятся на СВО, получат деньги на ремонт жилья. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.

«Материальную помощь на ремонт жилья получат матери участников специальной военной операции из Тобольска и Вагайского района. Такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема жителей региона», — сообщили в инфоцентре властей.

Там добавили, что еще одной жительнице Вагайского района выделят деньги на замену внутридомового газового оборудования. Сын женщины также участвует в СВО.

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По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, женщины, чьи сыновья находятся на СВО, получат деньги на ремонт жилья. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «Материальную помощь на ремонт жилья получат матери участников специальной военной операции из Тобольска и Вагайского района. Такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема жителей региона», — сообщили в инфоцентре властей. Там добавили, что еще одной жительнице Вагайского района выделят деньги на замену внутридомового газового оборудования. Сын женщины также участвует в СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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